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ما علاقة النوم الجيد بصحة الدماغ؟
منوعات
2026-11-16 | 08:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد أن التمتع بنوم صحي يرتبط بوظائف إدراكية أفضل وبنية دماغية أكثر سلامة لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والناجين من السكتات الدماغية.
وشملت الدراسة، بيانات أكثر من 400 ألف شخص من
البنك الحيوي
البريطاني، بينهم أكثر من 54 ألف مصاب بمرض قلبي أيضي واحد على الأقل.
وأظهرت النتائج أن المصابين الذين يتمتعون بنوم جيد سجلوا أداءً أفضل في اختبارات الإدراك وحل المشكلات وسرعة معالجة المعلومات، كما أظهرت صور الرنين المغناطيسي لديهم حجماً أكبر للدماغ والمادة الرمادية والبيضاء، مقارنة بمن يعانون اضطرابات النوم.
ويرجح الباحثون أن النوم الجيد قد يساعد في حماية الدماغ من خلال تقليل الالتهابات الجهازية وتعزيز نشاط الجهاز الليمفاوي الدماغي المسؤول عن التخلص من الفضلات والمواد المتراكمة.
كما يشير اختصاصي طب النوم والأعصاب الدكتور
كريستوفر
وينتر إلى أن النوم المنتظم والكافي يدعم صحة القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم، فضلاً عن تعزيز قدرة الدماغ على التخلص من الفضلات.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدت ارتباطاً بين جودة النوم وصحة الدماغ، ولم تثبت أن النوم الجيد يمنع الخرف أو يعكس التدهور المعرفي.
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