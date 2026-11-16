ما علاقة النوم الجيد بصحة الدماغ؟

وشملت الدراسة، بيانات أكثر من 400 ألف شخص من البريطاني، بينهم أكثر من 54 ألف مصاب بمرض قلبي أيضي واحد على الأقل.وأظهرت النتائج أن المصابين الذين يتمتعون بنوم جيد سجلوا أداءً أفضل في اختبارات الإدراك وحل المشكلات وسرعة معالجة المعلومات، كما أظهرت صور الرنين المغناطيسي لديهم حجماً أكبر للدماغ والمادة الرمادية والبيضاء، مقارنة بمن يعانون اضطرابات النوم.ويرجح الباحثون أن النوم الجيد قد يساعد في حماية الدماغ من خلال تقليل الالتهابات الجهازية وتعزيز نشاط الجهاز الليمفاوي الدماغي المسؤول عن التخلص من الفضلات والمواد المتراكمة.كما يشير اختصاصي طب النوم والأعصاب الدكتور وينتر إلى أن النوم المنتظم والكافي يدعم صحة القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم، فضلاً عن تعزيز قدرة الدماغ على التخلص من الفضلات.ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدت ارتباطاً بين جودة النوم وصحة الدماغ، ولم تثبت أن النوم الجيد يمنع الخرف أو يعكس التدهور المعرفي.