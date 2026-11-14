ما دور الفيتامينات في الوقاية من نزلات البرد

وتشير الدراسات إلى أن فيتامين سي لا يمنع الإصابة بنزلات البرد لدى معظم الأشخاص، لكنه قد يسهم في تقليل مدة المرض بنحو 8% لدى البالغين و14% لدى الأطفال، مع انخفاض نسبي في شدة الأعراض عند تناوله بانتظام قبل الإصابة.أما الزنك، فقد أظهرت مراجعات علمية احتمال إسهامه في تقصير مدة نزلات البرد بنحو يومين، إلا أن الأدلة لا تزال محدودة، كما أن الإفراط في تناوله قد يسبب آثاراً صحية غير مرغوبة.وبالنسبة إلى فيتامين د، فهو يؤدي دوراً مهماً في تنظيم وظائف الجهاز ، لكن تناوله لا يضمن الوقاية من نزلات البرد أو الإنفلونزا، وتختلف الحاجة إلى مكملاته بحسب مستويات الفيتامين في الجسم والحالة الصحية.ويؤكد مختصون أهمية الحصول على الفيتامينات والمعادن من خلال الغذاء المتوازن، مثل الحمضيات والفلفل والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية، مع عدم تناول جرعات مرتفعة من المكملات دون استشارة طبية.كما تبقى العادات الصحية، مثل النوم الكافي والنشاط البدني وغسل اليدين، والتطعيم ضد الإنفلونزا وفق التوصيات الصحية، من الوسائل المهمة للحد من مخاطر العدوى.