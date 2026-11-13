"جمعة 13".. تفاصيل مرعبة أشارت لنهاية العالم بـ2026

وهناك الكثير من الخرافات المنتشرة في الثقافات المتنوعة حول العالم التي تربط بين هذا اليوم وسوء الحظ.إلا أن الجمعة الموافق 13 من تشرين الثاني من العام 2026 تحديداً له قصة مختلفة.فخلال الأيام القليلة الماضية، عاد إلى الواجهة لغزٌ يعود تاريخه إلى نحو ستة عقود مضت، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي في بتداول شائعات ومزاعم ترجح أن كوكب الأرض على موعد مع نهاية العالم اليوم الجمعة الموافق 13 (تشرين الثاني) 2026.ويقف خلفه مقال نشرته صحيفة "وطني" المصرية في تشرين الثاني من العام 1964 للكاتب ميشيل تكلا نقلاً عن مقال علمي مثير نشرته صحيفة علمية بارزة عام 1960، اعتمدت على معادلة رياضية صاغها علماء لحساب معدلات النمو السكاني، وافترضت وصول البشرية إلى مرحلة الانفجار السكاني المطلق في هذا التاريخ.ونبدأ من العام 1960، عندما نشر عالم النمساوي الشهير فون برفقة اثنين من زملائه، دراسة ديموغرافية استثنائية قدمت نموذجاً رياضياً جديداً لتطور أعداد البشر على كوكب الأرض.وأسفرت المعادلات الرقمية آنذاك عن نتيجة صادمة مفادها أن عدد سكان الأرض سيتصاعد بشدة ليقترب -من الناحية النظرية- من نقطة اللانهاية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)ئه، دراسة ديموغرافية استثنائية قدمت نموذجاً رياضياً جديداً لتطور أعداد البشر على كوكب الأرض.وأسفرت المعادلات الرقمية آنذاك عن نتيجة صادمة مفادها أن عدد سكان الأرض سيتصاعد بشدة ليقترب -من الناحية النظرية- من نقطة اللانهاية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وهو التوقيت الذي أطلق عليه الباحثون بالمعنى العلمي المجازي اسم "يوم القيامة السكاني".ولخص الباحثون مخاوفهم الأكاديمية بعبارة حذرة وحادة في آن واحد، محذرين من أن المشكلة التي ستواجه الأجيال القادمة لن تكون جوعاً بسبب نقص الموارد الغذائية، بل الهلاك نتاج التكدس واختناق الحيوي من شدة الازدحام.واعتمدت دراسة فون فورستر على 24 تقديراً تاريخياً لعدد سكان الأرض امتدت عبر أكثر من ألفي عام وانطلقت من فرضية أساسية مفادها أن كل زيادة في تعداد البشر تعزز كفاءتهم وقدرتهم الجماعية على التكاثر المستمر، مما يدفع معدل النمو السكاني للتسارع بمتوالية غير خطية.وعندما قام الباحثون بإسقاط هذه المتوالية على المستقبل عبر حسابات بيانية، ظهر تاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بوصفه "النقطة الحرجة" التي يصل عندها النموذج إلى نهاية أعداده المنطقية.وسرعان ما احتلت النبوءة العناوين الرئيسية في والمحلية آنذاك، نتيجة التحديد الدقيق لليوم والشهر والسنت التوقعات رأساً على عقب حيث بدأت معدلات الخصوبة في الهبوط الملحوظ داخل غالبية دول العالم، متأثرة باتساع رقعة التعليم، والتحضر، وتغير الأنماط الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة.ونتيجة لذلك، تحولت التخوفات في العديد من القارات والمجتمعات من "الانفجار السكاني" إلى أزمات عكسية تمثلت في الشيخوخة السكانية، وانخفاض معدلات الإنجاب دون مستوى الإحلال، والضغوط الاقتصادية الهيكلية على أنظمة التقاعد وخدمات الرعاية.تأخذ القصة منحنى أكثر إثارة عند تقصي سر اختيار نوفمبر (تشرين الثاني) تحديداً، إذ تبين أن هذا التاريخ يوافق تماماً ذكرى ميلاد صاحب المعادلة الفيزيائي هاينز فون فورستر المولود في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1911، ومما زاد من انتشاره شعبياً هو مصادفة هذا اليوم ليوم "الجمعة".في هذا السياق، فكك متخصصون مصريون أبعاد هذه الشائعة، مؤكدين غياب الدلائل العلمية التي تدعم سيناريوهات الدمار في هذا التاريخ.