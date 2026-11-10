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ما السر وراء ندرة إصابة القلب بالسرطان.. الاجابة صادمة

منوعات

2026-11-10 | 10:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما السر وراء ندرة إصابة القلب بالسرطان.. الاجابة صادمة
56 شوهد

كشف علماء عن سر جديد قد يفسر ندرة الإصابة بسرطان القلب، يتمثل في حركة الانقباض والانبساط المستمرة التي قد تجعل بيئته غير مناسبة لنمو الخلايا السرطانية.

.

ولا يقتصر هذا الاكتشاف على تفسير سبب ندرة المرض، بل قد يمهد لتطوير أساليب علاجية جديدة تعتمد على الضغط الميكانيكي للحد من نمو الأورام في أعضاء أخرى.
لماذا يعد سرطان القلب نادرا؟
يعد سرطان القلب الأولي، الذي ينشأ في أنسجة القلب نفسها وليس نتيجة انتقال السرطان من عضو آخر، نادرا للغاية. كما أن ما يصل إلى 90% من الحالات تكون أوراما حميدة، رغم أنها قد تشكل خطرا إذا نمت وأعاقت تدفق الدم.
ويُفسر جزء من هذه الندرة بأن خلايا عضلة القلب تتوقف في الغالب عن الانقسام بعد الولادة بفترة قصيرة، وتنمو في الحجم بدلا من ذلك. ويقلل ذلك فرص حدوث الطفرات الجينية التي قد تؤدي إلى السرطان، بخلاف أعضاء مثل الأمعاء، التي تتجدد خلاياها باستمرار.
انقباضات القلب تحارب الخلايا السرطانية

توصل علماء من جامعة ترييستي  إلى أن الانقباضات المتواصلة للقلب، التي تصل إلى نحو 100 ألف مرة يوميا، قد تفرض ضغطا ميكانيكيا يمنع الخلايا السرطانية من الاستقرار والتكاثر.
ولاختبار هذه الفرضية، حقن العلماء خلايا سرطانية بشرية في فئران معدلة وراثيا لتضخ قلوبها بمعدل أقل من الطبيعي. وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية بدأت بالتكاثر عندما انخفض الضغط الميكانيكي، لكنها ماتت مجددا عند استعادة القلب نشاطه الطبيعي.
كما اكتشف الفريق أن حركة القلب تحفز إنتاج بروتين يسمى "Nesprin-2"، يرسل إشارات إلى نواة الخلية السرطانية تأمرها بالتوقف عن التكاثر. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Science.
هل يصبح الضغط وسيلة لعلاج السرطان؟
يسعى الفريق البحثي إلى تطوير أجهزة طبية قابلة للارتداء تطبق ضغطا ميكانيكيا على الأورام، مثل سرطانات الجلد والثدي، لمحاولة الحد من نمو الخلايا الخبيثة.
وفي دراسة منفصلة بجامعة غالواي الإيرلندية، وجد علماء أن الضغط الخارجي قد يمنع الخلايا السرطانية من امتصاص الماء اللازم لزيادة حجمها والاستعداد للانقسام، ما يحد من تكاثرها. ونشرت النتائج في مجلة Proceedings of the national academy of sciences.
لكن هذا النهج لا يخلو من المخاطر، إذ يحذر العلماء من أن الضغط على بعض الأورام قد يؤدي، بدلا من إيقاف نموها، إلى تشجيع انتشار الخلايا السرطانية في الأنسجة المحيطة.
لذلك، يدرس العلماء إمكانية تطوير أدوية تستهدف بروتينات مثل "Nesprin-2"، وتجعل الخلايا السرطانية أكثر حساسية للضغط الطبيعي داخل الجسم، بما يساعد على وقف نموها وانقسامها.
ويرى العلماء أن فهم الآلية التي يستخدمها القلب لمقاومة نمو الخلايا السرطانية قد يفتح الباب أمام استراتيجيات علاجية جديدة، سواء عبر أجهزة تطبق ضغطا خارجيا أو أدوية تحاكي التأثير الميكانيكي الطبيعي للقلب
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