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ماذا يعني ظهور رمز الساعة في واتساب بجوار الرسائل؟

منوعات

2026-11-09 | 09:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا يعني ظهور رمز الساعة في واتساب بجوار الرسائل؟
36 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
يظهر أحيانًا رمز الساعة بجوار بعض المحادثات أو الرسائل في تطبيق واتساب، وقد يعتقد بعض المستخدمين أنه يشير إلى تأخر إرسال الرسالة أو وجود مشكلة في التطبيق، لكن هذا الرمز يرتبط بميزة مهمة تتعلق بالخصوصية، وهي «الرسائل ذاتية الاختفاء».

لكن معنى الرمز يختلف بحسب مكان ظهوره؛ فإذا ظهر بجوار صورة الملف الشخصي لأحد الأشخاص، فهذا يعني تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في المحادثة معه، أما ظهوره بجوار رسالة أرسلتها فيعني أنها لم تُرسل بعد، وغالبًا ما يكون السبب مشكلة في الاتصال بالإنترنت.
ماذا يعني رمز الساعة بجوار صورة الحساب؟
وظهور رمز يشبه المؤقت أسفل صورة الملف الشخصي لأحد جهات الاتصال يشير إلى تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، التي تتيح حذف الرسائل الجديدة تلقائيًا بعد فترة زمنية يحددها المستخدم.
ويوفر واتساب ثلاثة خيارات زمنية لهذه الميزة، هي 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا، وبعد انتهاء المدة المحددة تختفي الرسائل من المحادثة لدى الطرفين، سواء المرسل أو المستلم.
ولا تؤثر هذه الخاصية في الرسائل القديمة التي أُرسلت قبل تفعيلها، إذ يقتصر تطبيقها على الرسائل الجديدة فقط.
كيف تفعّل الرسائل ذاتية الاختفاء أو توقفها؟
يمكن للمستخدم تفعيل الميزة في محادثة محددة من خلال فتح المحادثة والضغط على اسم جهة الاتصال في الأعلى، ثم اختيار «الرسائل ذاتية الاختفاء» (Disappearing Messages)، وتحديد المدة المناسبة.
ويمكن أيضًا إيقافها من القائمة نفسها باختيار «إيقاف» (Off).
أما إذا أراد المستخدم تطبيق الميزة على المحادثات الجديدة بصورة افتراضية، فيمكنه الانتقال إلى إعدادات واتساب، ثم الخصوصية، واختيار «المؤقت الافتراضي للرسائل» (Default Message Timer)، وتحديد المدة المطلوبة.
وتتوفر الميزة كذلك في المحادثات الجماعية، مع إمكانية تحكم مسؤولي المجموعة في تحديد الأشخاص المسموح لهم بتغيير إعداداتها. 
ماذا يعني رمز الساعة بجوار الرسالة؟
هناك معنى آخر لرمز الساعة عندما يظهر بجوار رسالة أرسلها المستخدم، إذ يشير في هذه الحالة إلى أن الرسالة لم تُرسل بعد، وغالبًا ما يرتبط ذلك بضعف اتصال الهاتف بالإنترنت أو انقطاعه.
وينصح بالتأكد من تشغيل شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف، والتحقق من عدم تفعيل وضع الطيران، كما يمكن إعادة تشغيل الهاتف إذا استمرت المشكلة.
وإذا كان الاتصال بالإنترنت يعمل بصورة طبيعية، فقد يساعد تحديث تطبيق واتساب وإيقاف بعض إعدادات توفير البيانات التي قد تؤثر في الاتصال.
ويظهر الرمز أيضًا عند محاولة إرسال ملفات كبيرة، مثل الصور ومقاطع الفيديو، بسبب الوقت الذي تحتاج إليه عملية الإرسال، ويمكن تقليل حجم الملفات أو اختيار الجودة العادية بدلًا من الجودة العالية لتسريع العملية.
وبذلك، لا يعني رمز الساعة دائمًا أن الرسائل ستختفي تلقائيًا؛ فمكان ظهوره هو ما يحدد ما إذا كان يشير إلى ميزة الخصوصية أم إلى رسالة لم يكتمل إرسالها بعد.   
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