"تيك توك" تطلق تطبيقًا مستقلًا

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الذي رصده خبير التواصل الاجتماعي مات نافارو، متاح حاليا لمستخدمي أنظمة " " و"أندرويد" في وماليزيا وتايلاند والفلبين.ويقدم التطبيق الجديد تجربة تسوق متكاملة تشمل ترشيحات منتجات مخصصة، وإمكانية الشراء عبر البث المباشر والفيديوهات القصيرة، إلى جانب متابعة الطلبات وخدمات دعم العملاء، مع توفير صفقات حصرية وعروض للشحن المجاني وخيارات دفع آمنة لتحفيز المستخدمين على اعتماده بدلا من تطبيق " " الرئيسي.وتعكس هذه الخطوة استعداد "تيك توك" للاستثمار بكثافة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر منح "تيك توك شوب" استقلالية تامة.