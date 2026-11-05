تحذير طبي من 5 عادات صباحية

وأوضح طبيب القلب سانجاي بهوغراغ، الذي يمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في علاج النوبات القلبية، في تصريحات لشبكة (سي إن بي سي) الأميركية، أن "الساعات الأولى من الصباح تشهد تغيرات طبيعية في الجسم، تتمثل بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول وضغط الدم، إلى جانب تغير نمط الفواصل الزمنية بين ضربات القلب، بالتزامن مع انتقال الجسم من الراحة إلى النشاط".وأشار إلى أن "الأبحاث أظهرت ارتفاع معدلات الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، فيما رصد أحد التحليلات البحثية زيادة في النوبات القلبية والوفيات المفاجئة المرتبطة بالقلب خلال فترة الصباح".وحدد بهوغراغ خمس عادات صباحية ينصح بتجنبها، أولها تناول القهوة المحلاة فور الاستيقاظ، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم وزيادة إفراز الإنسولين، وقد يسهم بمرور الوقت في زيادة الضغوط الأيضية على الجسم، فضلاً عن عدم توفيرها شعوراً طويلاً بالشبع.وأضاف أن "العادة الثانية تتمثل بتناول المعجنات والحلويات على الإفطار، مثل الكرواسون والكعك المحلى، خصوصاً على معدة فارغة، لاحتوائها غالباً على كربوهيدرات مكررة ودهون مشبعة، مقابل كميات محدودة من الألياف والبروتين، ما قد يتسبب بتقلبات سريعة في مستويات السكر بالدم".وتابع أن "تناول اللحوم المصنعة بصورة يومية، ومنها النقانق واللحوم المقددة والمدخنة، يمثل العادة الثالثة، نظراً لاحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة، فضلاً عن مواد حافظة مثل النترات، التي ارتبط استهلاكها المنتظم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، مبيناً أن "الخطورة تكمن في الاعتماد عليها يومياً، وليس تناولها من حين إلى آخر".ولفت إلى أن "العادة الرابعة هي تناول مشروبات الطاقة، التي تحتوي غالباً على كميات مرتفعة من الكافيين والسكر ومواد منبهة أخرى، وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب، فضلاً عن احتمال تسببها باضطرابات في نظم القلب لدى بعض الأشخاص، خصوصاً عند تناولها فور الاستيقاظ".وبين أن "العادة الخامسة تتمثل بتخطي وجبة الإفطار، ولا سيما عندما يقترن ذلك بالتوتر والإفراط في شرب القهوة على معدة فارغة"، موضحاً أن "الامتناع عن الطعام لا يمثل بالضرورة سلوكاً غير صحي إذا كان ضمن نظام صيام منظم، مع الحفاظ على ترطيب الجسم وممارسة نشاط بدني خفيف، لكن المشكلة تظهر عندما يكون تخطي الإفطار نتيجة الانشغال والتوتر".وأشار إلى أن "الجهاز العصبي قد يصل بحلول الساعة العاشرة صباحاً إلى حالة من الاستثارة المفرطة، بالتزامن مع تقلبات كبيرة في مستويات السكر بالدم"، مؤكداً أن "قدرة الجسم على تحمل هذه التقلبات تتراجع مع التقدم في العمر".وبشأن العادات الصحية البديلة، أوصى بهوغراغ بتناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف، تتضمن البيض مع الفاكهة، أو الجبن القريش مع التوت والجوز، أو الزبادي اليوناني والشوفان مع بذور الشيا، مع الحرص على شرب الماء قبل القهوة.وأكد أهمية تخصيص خمس دقائق صباحاً للتنفس ببطء، أو التعرض لأشعة الشمس، أو ممارسة تمارين التمدد والمشي لفترة قصيرة، لما لهذه الممارسات من دور في مساعدة الجسم على الانتقال بصورة أكثر هدوءاً من حالة الراحة إلى النشاط اليومي.