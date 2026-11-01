4 عيوب يجب معرفتها قبل شراء "بلايستيشن 5"

وحدد التقرير 4 عيوب رئيسة ينبغي أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الشراء:أولا : التوجه نحو الألعاب الرقمية: تعتزم " " وقف إصدار الألعاب على الأقراص بدءاً من عام 2028، ما يهدد مستقبل الوسائط المادية ويحد من إمكانية إعارة الألعاب للأصدقاء أو شراء النسخ المستعملة والاستفادة من التخفيضات في المتاجر.ثانيًا: ارتفاع الأسعار: بدلاً من انخفاض أسعار الأجهزة ، ارتفعت تكلفتها نتيجة أزمة نقص الذاكرة وارتفاع أسعار التخزين، ويبلغ سعر نسخة PS5 المزودة بمشغل أقراص 649 دولارًا، مقابل 599 دولارًا للنسخة الرقمية، مقارنة بأسعارهما عند الإطلاق في 2020، والبالغة 499 و399 دولاراً على التوالي. كما ارتفع سعر PS5 Pro من 699 إلى 899 دولاراً.ثالثًا: محدودية قوة المعالج في نسخة Pro: رغم تفوقها الرسومي على النسخة العادية بنسبة تقارب 45%، فإن تحسين المعالج لا يتجاوز نحو 10%، ما يحد من قدرتها على تقديم معدلات إطارات مرتفعة في بعض الألعاب التي تتطلب معالجة قوية.رابعًا: التصميم الضخم: يرى التقرير أن تصميم الجهاز، بأطرافه البارزة وحجمه الكبير، لا يناسب جميع غرف المعيشة، خصوصًا عند وضعه بشكل أفقي.