واتساب تطرح ميزة جديدة تخص الصور والفيديوهات

وذكرت مواقع تقنية من بينها "أندرويد بيور" أنه عند فتح أي محادثة، يفحص أحدث ملف منفرد مضاف إلى معرض هاتفك، ثم يقترحه عليك كعنصر قابل للإرسال؛ ويشمل ذلك الصور الملتقطة بالكاميرا، ولقطات الشاشة والصور المحفوظة من الويب، ومقاطع الفيديو المنزّلة من تطبيقات أخرى.وتظهر لك هذه الاقتراحات بأحد شكلين، إما في شريط صغير فوق شريط كتابة الرسائل متضمناً صورة مصغّرة للملف ومطالبة بإرساله وزر إغلاق، أو استبدال أيقونة الكاميرا بحيث يحل الملف المصغّر مؤقتاً محل أيقونة الكاميرا الموجودة في شريط المحادثة.وبالضغط على أيٍّ من الشكلين لا يرسل الملف مباشرة؛ بل يفتح محرر الرسم والوسائط الخاص بواتساب، حيث يمكنك معاينة الصورة، أو إضافة تعليق أو ملصق، أو التراجع تماماً، وتعتمد هذه الفكرة على نفس آلية اقتراحات الملصقات في التطبيق، التي تنبثق فوق لوحة المفاتيح عند كتابة رمز تعبيري "إيموجي".كيفية إيقاف الميزة الجديدةتُفعّل الميزة تلقائياً بمجرد وصولها إلى حسابك، وتكمن المشكلة هنا في ظهور الصورة المصغّرة على الشاشة من دون طلب مسبق منك، فقد تكون أحدث لقطة شاشة أو صورة خاصة، وحينها إذا لم ترغب في الإبقاء على الميزة يمكنك إلغاؤها من خلال الخطوات التالية:انتقل إلى الإعدادات (Settings).اضغط على الدردشات (Chats).أوقف تفعيل خيار اقتراحات الوسائط الأخيرة (Recent media suggestions).