‏ZEED تدخل عالم الهواتف المتطورة بجهازها الجديد

وحصل هاتف ZEED Z-Slim على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (162.6/75.4/6) ملم، وزنه 172 غ، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (1080/2392) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Dimensity 7100، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وجهّز بمنفذ لشرائح الذاكرة من نوع microSDXC.وكاميرته الأساسية حصلت على عدستين، عدسة أساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة macro بدقة 2 ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.وزود الهاتف أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا، يمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة 10 واط.