أعطال ناقل الحركة في السيارات الحديثة.. لماذا تتحول إلى كابوس مكلف؟

وبحسب تقارير تقنية فإن أحد أسباب هذه الصعوبة يعود إلى اتجاه بعض شركات سيارات مثل BMW ومرسيدس إلى استخدام نواقل حركة توصف بأنها "مغلقة مدى الحياة"؛ وهو ما يجعل فحص الزيت وتغييره أكثر تعقيداً، خصوصاً مع غياب مقياس الزيت التقليدي في بعض الطرازات، والحاجة إلى أدوات خاصة للوصول إلى فتحات الفحص والتعبئة.ولا تعني هذه التسمية بالضرورة أن زيت ناقل الحركة لا يحتاج إلى تغيير؛ إذ توصي شركة "ZF"، المصنعة لناقل الحركة "8HP" المستخدم في عدد من سيارات BMW وجاغوار ولاند روفر، بتغيير الزيت بعد نحو 150 ألف كيلومتر في ظروف القيادة العادية، وقد تقل هذه المسافة في ظروف التشغيل القاسية.وتكمن المشكلة أيضاً في أن بعض نواقل الحركة الحديثة تعتمد على أنظمة إلكترونية وبرمجيات خاصة بالشركة المصنعة؛ ما يجعل تشخيص أعطالها أكثر صعوبة خارج مراكز الصيانة المعتمدة.وقد يحتاج الفني إلى أجهزة وبرامج متخصصة للوصول إلى بيانات وحدة التحكم وتحديد مصدر الخلل بدقة.وتزداد تكلفة الإصلاح عندما يكون العطل ناتجاً عن تلف مكونات داخلية، مثل التروس والقوابض والمحامل والأختام، إذ تتعرض هذه الأجزاء للتآكل بفعل الحرارة والاحتكاك والأحمال المتكررة، خصوصاً مع القيادة فيالازدحام أو سحب المقطورات أو الاستخدام الشاق للسيارة.كما أن إهمال تغيير زيت ناقل الحركة قد يسرّع تآكل أجزائه؛ إذ يفقد الزيت تدريجياً قدرته على التبريد والتشحيم، وقد تتراكم داخله جسيمات معدنية ناتجة عن احتكاك المكونات، ما يزيد احتمالات حدوث أضرار داخلية أكبر.ولا تقتصر التكاليف المرتفعة على الأعطال الكبيرة، فقد تتطلب بعض المشكلات استبدال صمام كهربائي أو مانع تسرب، وهي إصلاحات قد تتجاوز تكلفتها ألف دولار في بعض الحالات، بينما ترتفع الفاتورة كثيراً عند الحاجة إلى استبدال ناقل الحركة بالكامل.ولا تقتصر التكاليف المرتفعة على الأعطال الكبيرة، إذ قد يتجاوز إصلاح بعض المشكلات، مثل استبدال صمام كهربائي أو مانع تسرب، ألف دولار في بعض الحالات، بينما تتضاعف النفقات عند الحاجة إلى تغيير ناقل الحركة بالكامل.وتبرز شاحنة "Ford " موديل 2025 حجم هذه التكاليف، إذ يصل سعر ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد إلى نحو 4500 دولار للقطعة وحدها، من دون احتساب أجور التركيب، التي قد تستغرق 12 ساعة أو أكثر.ومن العوامل التي تزيد صعوبة التشخيص اعتماد السيارات الحديثة على مستشعرات ووحدات تحكم إلكترونية، إذ قد يؤدي خلل في أحد المستشعرات أو التوصيلات الكهربائية إلى ظهور أعراض تشبه تلف الأجزاء الميكانيكية، مثل انزلاق التروس أو الاهتزاز أو دخول ناقل الحركة في وضع الحماية.وفي بعض الحالات، لا يتطلب إصلاح المشكلة استبدال أجزاء ميكانيكية، بل قد يكون تحديث برمجي هو الحل.وأشار التقرير إلى استدعاء شركة جنرال موتورز أكثر من 90 ألف سيارة في مارس/أذار 2025 بسبب مشكلات مرتبطة بصمامات التحكم في بعض نواقل الحركة الأوتوماتيكية ذات 10 سرعات، مع إمكانية معالجة المشكلة من خلال تحديث برمجي.كذلك، فإن ظهور رمز العطل P0700 لا يعني بالضرورة وجود تلف داخلي في ناقل الحركة، بل يشير إلى وجود خلل في نظام التحكم به، دون تحديد السبب الدقيق، الذي قد يكون مستشعراً معطلاً أو مشكلة في الأسلاك أو أحد المكونات الداخلية.ولهذا، فإن استبدال ناقل الحركة أو أجزائه اعتماداً على رمز العطل وحده قد يؤدي إلى إنفاق أموال دون معالجة المشكلة الحقيقية، ما يجعل التشخيص الدقيق واستخدام أجهزة الفحص المناسبة أمراً أساسياً لتجنب الإصلاحات غير الضرورية.