اضطراب المشي وفقدان الوزن.. علامات في الشيخوخة تستدعي مراجعة الطبيب

وقالت تكاتشيفا إن بطء المشي أو التعرض للسقوط لدى كبار السن يستدعي مراجعة طبيب مختص، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية الدورية تساعد على اكتشاف عوامل خطر الأمراض المزمنة وتشخيصها في مراحل مبكرة، بما يتيح البدء بالوقاية أو العلاج في الوقت المناسب.وأضافت أن مراكز «طول العمر الصحي» المنتشرة في تسهم في رصد المؤشرات المبكرة للتغيرات الصحية، حتى قبل تطور الأمراض، بما يساعد على الحد من مخاطرها والتأثير في مسار الشيخوخة.وأكدت الطبيبة أن الكشف المبكر والمتابعة الصحية المنتظمة لا يقتصران على الوقاية من الأمراض، بل يسهمان أيضاً في الحفاظ على جودة الحياة مع التقدم في العمر.