الملابس الداخلية الضيقة ام الفضفاضة التي تهدد خصوبة الرجال

- زيادة بنسبة 18% في احتمالات إنتاج كمية أقل من السائل المنوي. - زيادة بنسبة 12% في احتمالات انخفاض عدد الحيوانات المنوية المتحركة. - زيادة بنسبة 48% في احتمالات انخفاض عدد الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي. - زيادة بنسبة 108% في احتمالات ارتفاع عدد الحيوانات المنوية التي تعاني من تفتت أو تلف في الحمض النووي.

حذّر الباحثون الرجال لسنوات من أن السراويل الداخلية الضيقة قد ترفع درجة حرارة منطقة الفخذ وقد تؤثر على صحة الحيوانات المنوية، غير أن الأدلة الواسعة النطاق كانت محدودة بشكل مفاجئ.تفاصيل الدراسةفي دراسة جديدة من ، قارن الباحثون جودة الحيوانات المنوية لدى 21221 رجلا أفادوا بارتداء ملابس داخلية فضفاضة مع 5615 رجلا ارتدوا ملابس داخلية ضيقة. وكان جميع المشاركين يخضعون لتقييمات الخصوبة، وبعد تعديل العوامل الصحية الأخرى، وجد الباحثون أن الملابس الداخلية الضيقة مرتبطة بانخفاضات متواضعة في مقاييس جودة السائل المنوي وكميته، وذلك على النحو الآتي:وفي تحليل ثانوي، وجد الباحثون أيضا أن ضعف الانتصاب وسرعة القذف كانا أكثر انتشارا في مجموعة الملابس الداخلية الضيقة.تعليق الباحثيننشرت النتائج في المجلة الآسيوية لعلم الأندروجين، وكتب المعدون بقيادة أخصائي المسالك البولية شيويه هو من والتكنولوجيا الصينية: "في الختام، ارتبطت الملابس الداخلية الضيقة بجودة أقل للسائل المنوي وانتشار أعلى لضعف الانتصاب وسرعة القذف. وقد يمثل اختيار الملابس الداخلية الفضفاضة نهجا بسيطا قابلا للتعديل للمساعدة في حماية جودة السائل المنوي والوظيفة الجنسية".حدود الدراسةيبقى ذلك مجرد فرضية في الوقت الحالي، إذ لا يمكن لهذه الدراسة أن تثبت أن الملابس الداخلية الضيقة تسبب انخفاضا في جودة الحيوانات المنوية أو كميتها، أو أن ارتداء ملابس داخلية أكثر فضفاضة يمكن أن يساعد شخصا على الإنجاب.لكن هناك أسباب تدعو للاشتباه في ذلك، إذ من المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة داخل كيس الصفن وحوله يؤثر سلبا على وظيفة الخصيتين. فداخل كيس الصفن، تنضج الخلايا المنوية وتتطور على النحو الأمثل عند درجة حرارة أقل بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية عن درجة حرارة الجسم الأساسية. وتقلل السراويل الضيقة من التهوية، ما قد يرفع درجة حرارة كيس الصفن بما يصل إلى درجة مئوية واحدة مقارنة بالملابس الداخلية الفضفاضة.