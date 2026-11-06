بديل صحي للملح قد ينقذ ملايين الأرواح من أمراض قاتلة

- واحد من كل ثلاثة بالغين بين 30 و79 عاما مصاب بارتفاع ضغط الدم، أي نحو 1.4 مليار شخص. - أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة والعجز عالميا، إذ تسببت في 19.2 مليون وفاة عام 2023، بزيادة نحو 50% خلال 30 عاما. - الإفراط في الصوديوم وقلة البوتاسيوم من الأسباب المؤكدة لارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للسكتات القلبية والدماغية وأمراض الكلى.

ما الذي يجعل هذا مختلفا؟يُصنع الملح الغني بالبوتاسيوم عبر استبدال جزء من كلوريد الصوديوم، وهو المكون الأساسي لملح المائدة العادي، بكلوريد البوتاسيوم، ويشبه الملح العادي في الشكل والطعم والاستخدام في الطهي. وفي عام 2025، أيدت العالمية استخدامه لخفض ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.حجم المشكلةوقال بروس نيل، الباحث البارز في معهد للصحة العالمية: إن الفوائد المرجوة ستكون واسعة وقد تتجنب وفاة واحدة من كل عشر وفيات قلبية في معظم الدول، مشيرا إلى أن التحول العالمي طموح لكنه نقطة انطلاق لدفع الدول للتفكير في الفرصة المتاحة بتكلفة أقل بكثير من كثير من العلاجات الدوائية.ماذا أظهرت السيناريوهات؟فحصت الدراسة سيناريوهات متعددة، من التحول الكامل عالميا إلى استخدام موجه بين المصابين بارتفاع ضغط الدم المشخص والمعالج، وأظهر حتى أدنى مستويات التحول فوائد صحية كبيرة.مخاوف مرضى الكلىثمة قلق من خطر ارتفاع البوتاسيوم في الدم لدى المصابين بأمراض كلى متقدمة، غير أن الدراسة وجدت أن الفوائد تفوق المخاطر حتى في هذه الفئة. وقال أخصائي الكلى فيفيك جها إن هذه الفئة تحتاج إلى احتياطات، لكن مخاطرها يمكن إدارتها عبر توعية المرضى والإشراف السريري.دور صناعة الغذاءشدّد نيل على الحاجة إلى استراتيجيات خاصة بكل دولة حسب مصدر الصوديوم فيها، ففي أوروبا وأمريكا الشمالية يأتي أكثر من 70% من الصوديوم من الأطعمة المصنعة وأطعمة المطاعم، ما يستلزم مشاركة صناعة الغذاء، مع بحث سبل توسيع إنتاج كلوريد البوتاسيوم لتلبية الطلب.