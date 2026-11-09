تحذير من حرب محتملة مع كائنات غير بشرية!

وجاءت تصريحاته في حلقة من بودكاست "جو روغان إكسبيرينس"، استضاف فيها الكوميدي سام تالنت، حيث ناقشا اختفاء الوظائف بسبب الأتمتة.قال روغان إن التهديد للجنس البشري يأتي من المتقدم، معتبرا أنه أصبح "قوة حياة وكائنا حيا" يتجاوز كونه مجرد برنامج فائق السرعة. وأضاف: "لا أعتقد أنه تقنية، بل حياة رقمية، وأعتقد أنه سيكون أذكى منا بدرجة لا نهائية".وتوقع أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر ليصبح "المفترس الأعلى" على الأرض خلال خمس إلى عشر سنوات، مع تسارع استبداله للوظائف حول العالم. وقال: "لن نكون المفترس الأعلى بعد الآن، سيكون هناك شيء له سيطرة مطلقة علينا".أشار روغان إلى أنه تلقى تحذيرات من عدة مسربين في صناعة التقنية من قدرة الذكاء الاصطناعي على الخداع وحتى الابتزاز لتجنب إيقافه. ورأى أن الوقت قد فات لمنع الذكاء الاصطناعي من السيطرة على المجتمع بأسره، لافتا إلى أن شركات كبرى مثل OpenAI أزالت خصائص أمان رئيسية كانت تمنع برامجها من اختلاق المعلومات أو الغش لتحقيق أهدافها.أوضح روغان أن الذكاء الاصطناعي يواصل التطور، مدعيا قدرته على الوصول إلى موارد حول العالم لحل مشكلات عجزت البشرية عن حلها لعقود. وأشار إلى أن عالم الرياضيات وينشتاين أعلن أن "الرياضيات انكسرت" بعدما حل الذكاء الاصطناعي في ثوان معادلات كان يعد حلها مستحيلا. وتوقع أن يتمكن قريبا من تطوير تقنيات لا تزال البشرية تكافح لتطويرها، ومنها الاندماج البارد كمصدر للطاقة النظيفة.رجح روغان أن يكون من بين الإيجابيات القليلة لصعود الذكاء الاصطناعي واحتمال "انهيار مجتمعي واسع" هو دافع البشر للتوحد بعد الأزمات. لكنه حذر من أنه إذا تمكنت دولة أجنبية من السيطرة على ذكاء اصطناعي فائق حقيقي، فستستطيع التحكم في أنظمة الحيوية وتعطيل البنية التحتية وشل السكان بهجمات إلكترونية.شدد روغان على ضرورة أن يتعلم الناس زراعة طعامهم بأنفسهم وتأمين احتياجاتهم، محذرا من أن الاعتماد المفرط على الإنتاج الصناعي للغذاء جعل فكرة الحصول على الطعام ذاتيا شبه مستحيلة.تأتي تحذيرات روغان بعد ادعاء جيكوب كوكسون، مسرب عمل في شركة أنثروبيك والباحث السابق في OpenAI، بأن هذه "التقنية الخطيرة" قد تدمر البشرية بحلول 2030، مضيفا في منشور على منصة X في سبتمبر: "الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي يعتقدون بصدق أنه قد يقتلنا جميعا بنهاية العقد، هذه ليست حيلة تسويقية".