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أربع سمات للأشخاص ذوي الذكاء العالي.. ما هي؟

منوعات

2026-11-09 | 08:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أربع سمات للأشخاص ذوي الذكاء العالي.. ما هي؟
49 شوهد

أفادت عالمة النفس الفرنسية بريجيت بروث أن الذكاء العملي ليس موهبة فطرية، بل مهارة تكتسب من خلال العادات اليومية. وحددت أربع سمات للأشخاص الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء.

وفقا لها، لا يقتصر الذكاء على القدرة على حل المعادلات أو كتابة الأبحاث العلمية، بل يشمل نوعا آخر من الذكاء، يُعرف باسم "الذكاء العملي"، وهو أكثر أهمية في الحياة اليومية؛ إذ يساعدنا على التعامل بسرعة مع المواقف المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة، والتصرف بفاعلية عندما لا يتاح لنا الوقت الكافي للتفكير
وفيما يلي أبرز السمات التي تميز الأشخاص ذوي الذكاء العملي المرتفع:
1- يُصغون إلى أجسادهم
لا يعتمد الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الذكاء العملي على المنطق وحده، بل يستعينون أيضًا بإشاراتهم الحسية. فهم ينتبهون إلى كيفية استجابة أجسادهم للروائح والأصوات والمذاقات ودرجات الحرارة، ويجيدون توظيف هذه الأحاسيس في اتخاذ القرارات.
فعلى سبيل المثال، لا يحتاج الطاهي الماهر إلى مقياس حرارة لتحديد مدى سخونة المقلاة، بل يستطيع إدراك أنها بلغت درجة الحرارة المناسبة من خلال خبرته الحسية. وكذلك يعرف الحرفي المتمرس القوام المناسب للعجين أو درجة متانة القماش.
ولا يُعد هذا التفاعل مع الجسد مجرد حدس، بل هو مهارة مكتسبة تقوم على تحليل المعلومات الحسية. فكلما استخدمنا حواسنا بصورة أكبر في ممارسة الأنشطة المختلفة، ازدادت قدرة الدماغ على تقييم المواقف بدقة واتخاذ القرارات الصائبة.

2- يبحثون عن حلول عملية ومنطقية
يتجلى الذكاء العملي في المواقف التي يتصرف فيها الآخرون بدافع العادة؛ إذ يسعى الشخص الذي يتمتع بتفكير عملي متطور إلى إيجاد أفضل طريقة لإنجاز المهام بسهولة أكبر، وبسرعة أعلى، وبأقل قدر من المخاطر والجهد.
وينطبق ذلك على مختلف جوانب الحياة، بدءًا من تنظيم المساحات، وصولا إلى أساليب الطهي والتنظيف. فعلى سبيل المثال، بدلا من تقطيع البيض المسلوق بالسكين، يمكن استخدام أداة الهرس لتفتيته بسرعة وبجهد أقل.
إضافة إلى ذلك، يفكر هؤلاء الأشخاص بمنطق الكفاءة، بعيدا عن التقيد بالأنماط التقليدية. فهم لا يتمسكون بالطرق المعتادة إذا وجدوا بدائل أكثر فاعلية. ولا يعكس ذلك الكسل، بل يُعد مظهرًا من مظاهر التفكير المنطقي والمرونة الذهنية.
3- يتجاوزون المألوف ويكسرون الروتين
يميل الدماغ إلى أداء المهام المعتادة بصورة تلقائية، ما يقلل من حاجته إلى البحث عن حلول جديدة. لذلك، يُنصح بكسر الروتين مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، من خلال اختيار طريق مختلف، أو إعداد طبق جديد، أو زيارة منطقة غير مألوفة، أو حتى تغيير العادات الصباحية.
فهذه الخطوات تحفز الدماغ على البحث عن بدائل، وتنشط المناطق المسؤولة عن الانتباه والتخطيط، كما تعزز القدرة على التعامل مع المواقف غير المتوقعة.
وهذه تحديدا إحدى السمات التي تميز أصحاب الذكاء العملي؛ إذ يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الظروف غير المألوفة، بدلًا من الارتباك أمامها. وكلما خرج الإنسان من منطقة راحته، ازدادت فرص تطوير قدرته على التكيف مع المستجدات.
4- يوظفون أيديهم في الإبداع والإنجاز
يُعد الانخراط في الأعمال اليدوية إحدى الوسائل المهمة لتنمية الذكاء العملي، سواء تعلق الأمر بتجميع الأثاث، أو العناية بالنباتات، أو الحياكة، أو إصلاح الأجهزة، أو تركيب الألغاز.

فكل نشاط من هذه الأنشطة يربط التفكير بنتيجة ملموسة، ويُدرب الدماغ على ترتيب الخطوات، وتوزيع الانتباه، وملاحظة التفاصيل. كما يسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي والمنطقي من خلال التعامل المباشر مع المشكلات والتحديات الواقعية.
ويؤدي التفاعل المادي مع البيئة المحيطة إلى تنشيط العمليات المعرفية المرتبطة بالتخطيط، وفهم العلاقات السببية، والتركيز. ولهذا، يميل الأشخاص الذين اعتادوا إنجاز أعمال ملموسة بأيديهم إلى إظهار قدر أكبر من التركيز والهدوء، حتى في المواقف المسببة للتوتر.
كيف يمكن تنمية الذكاء العملي؟
توضح العالمة أن تنمية الذكاء العملي لا تتطلب انتظار ظروف استثنائية، بل يمكن تحقيقها من خلال إدخال تغييرات بسيطة على نمط الحياة، من بينها:
الانتباه إلى الإشارات الحسية والاستفادة منها في اتخاذ القرارات.
البحث عن طرق لتقليل الجهد والوقت دون التأثير في جودة العمل.
تجربة أنشطة جديدة يوميا، حتى وإن كانت بسيطة.
تخصيص وقت لممارسة الأعمال والأنشطة اليدوية.
التعامل مع الأخطاء بوصفها فرصا للتعلم والتطور، لا إخفاقات.
وتشير إلى أن هذه الممارسات البسيطة تعزز تدريجيًا الترابط بين التفكير والتطبيق العملي، وتجعل الإنسان ليس أكثر عقلانية فحسب، بل أكثر ثقة بقدراته أيضا
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