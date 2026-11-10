ناسا تخطط لإرسال مركبة جوالة إلى القمر تعمل بالطاقة النووية

وتقول ، مساعدة مدير برامج العلوم في ، في مؤتمر صحفي بولاية فلوريدا: "بما أننا نرسل أثمن مواردنا - رواد - إلى سطح القمر، لذلك نريد الحصول على بيانات تضمن قدرتهم على البقاء في مكان لم يسبق لأي إنسان أن وصل إليه. لهذا السبب أنا متحمسة للغاية لمركبة ناسا "PROMISE "، التي ستهبط على سطح القمر بحلول نهاية عام 2028 في مهمة تستغرق 18 شهرا".ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، ستعمل المركبة الجوالة بمولد كهروحراري يعمل بالنظائر المشعة، وهو في الأساس مولد نووي. وسيستفيد تصميمها من العديد من عناصر تصميم مركبة "كيوريوسيتي" الجوالة، التي استخدمت على سطح المريخ. كما ستجهز المركبة بمطياف لتحديد التركيب الكيميائي لسطح القمر.وتجدر الإشارة إلى أن ناسا تخطط لإنزال رواد فضاء على سطح القمر عام 2028 ضمن مهمة "أرتميس 4". ومن المتوقع أن ترسل في عام 2027، مهمة أرتميس 3 رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض.وقد أكد مدير ، جاريد إسحاقمان، الذي حضر المؤتمر الصحفي في 7 ، أن لمهمة "أرتميس 3" لم يطرأ عليه أي تغيير.ووفقا لناسا، ستجهز المركبة "PROMISE" بحفارة لاستخراج التربة القمرية لدراسة الجليد والموارد الأخرى على سطح القمر.وقد منحت ناسا شركة Blue Origin، التي أسسها الملياردير ، عقدا أساسيا بقيمة 94 مليون دولار لنقل المركبة الفضائية PROMISE إلى القمر.