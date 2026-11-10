قمر صغير بحجم مترين يدخل مدار الأرض مؤقتاً ويغادرها في 2027

وبحسب تقرير لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، رصد عالم الفلك المجري كريستيان سارنيتسكي الجرم السماوي في آب الماضي، ويبلغ قطره نحو مترين، فيما يُتوقع أن تصل أقرب مسافة له من الأرض إلى 568 ألف كيلومتر.ولا يشكل الكويكب أي خطر على الأرض، إذ يُرجح أن يتفكك ويحترق في الغلاف الجوي حتى في حال دخوله مساراً يؤدي إلى الاصطدام بها.وتُعرف هذه الظاهرة بالأقمار الصغيرة المؤقتة، إذ يمكن لجاذبية الأرض أن تلتقط كويكبات عابرة لفترات محدودة، قبل أن تعود إلى مداراتها حول الشمس.