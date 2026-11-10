رصد 67 توهجا على الشمس خلال ثلاثة أيام

وجاء في بيان صادر عن المختبر:"موجة التوهجات متوسطة الشدة على الشمس مستمرة، إذ رصد العلماء 29 توهجا يوم السبت الماضي، و28 توهجا يوم الأحد. وخلال الساعات الأولى من يوم الاثنين 9 ، تم رصد 10 توهجات أخرى، ما يعني أن وتيرة التوهجات تتجه لتصل إلى 30 توهجا يوميا".وأشار البيان إلى أن جميع التوهجات المذكورة رصدت في منطقة البقع الشمسية رقم 4566، والتي انتقلت اليوم الاثنين إلى قرص الشمس المرئي من الأرض.كما حذّر البيان من احتمال حدوث توهج من الفئة العليا "X" على الشمس اليوم الاثنين، وجاء في نص التحذير:"هناك شعور عام بأن الوتيرة الحالية (لنشاط التوهجات) لا تكفي للتصريف الكامل للطاقة، فبالإضافة إلى التوهجات الخفيفة والمتوسطة الشدة، من المتوقع أن يحدث توهج من الفئة X اليوم على جهة الشمس المقابلة للأرض، وقد تصل تأثيراته إلى كوكبنا".تقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها: A وB وC وM وX، حيث يمثل الفئة A أدنى شدة (10 نانوواط لكل في مدار الأرض)، وتزداد القوة بمقدار عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى.وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية قد تسبب خللا في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما قد تؤثر على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).