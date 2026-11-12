الحقيقة الكاملة لحادث الوليد الحلاني.. مفاجأة «الكبتاغون» وكاميرات المراقبة تقلب الموازين!

ماذا حدث ليلة الثلاثاء في ؟اصطدمت سيارة بأحد المارة على طريق يفتقر للإنارة، وتوفي المصاب في المستشفى بعد ساعتينالحلاني لم يفرّ؛ بل استدعى الصليب الأحمر فورًا، بقي بجانب المصاب، وسلّم نفسه طوعًا للقوى الأمنيةعدسات المراقبة تبرّئ السائقأظهر تفريغ الكاميرات وتقرير الخبير أن الضـ.حية عبر الطريق فجأة دون التأكد من خلوهخضع لفحص الكحــ.ول وجاءت النتيجة سليمة تمامًاماذا وُجد في جيب الضـ.حية؟الضـ.حية (فلسطيني الجنسية «و. س») لم يكن يحمل أوراقاً ثبوتية وقت الحادثالمفاجأة: كشفت الفحوصات أن الكيس الذي عُثر عليه في جيبه يحتوي على حبوب «كبتــ.اغون» مخــ.درة، ما يفسّر عبوره المفاجئ للطريقالحرية مع بقاء «الحق العام»قرر إخلاء سبيل الوليد الحلاني من مخفر الطيونة بعد إسقاط عائلة المتوفى حقها الشخصيكما قدم الفنان تعازيه للعائلة، فيما يبقى مسار الحق العام بيد القضاء اللبنانيالمراقبة وحبوب الكبتاغون قلبتا الموازين.. برأيك، من يتحمل مسؤولية الحادث؟