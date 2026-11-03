هل العراق في دائرة الخطر النووي

في دائرة الخطر؟مع تصاعد التوتر بين وإيران، يبرز سؤال يهمّ العراقيين:ماذا لو استُهدفت منشأة نووية إيرانية وحدث تسرّب إشعاعي؟هل يصل التلوث إلى أو أو المحافظات الحدودية؟هل يمكن أن يصل الإشعاع إلى ؟ماذا تفعل إذا صدر تحذير من تلوث إشعاعي؟أولاً: ادخل فوراً إلى أقرب مبنى، وابتعد عن النوافذ، ويفضّل الاحتماء في قبو أو داخليةثانياً: أغلق الأبواب والنوافذ، وأوقف المكيّفات التي تسحب الهواء من الخارجثالثاً: إذا كنت خارج المنزل في منطقة ملوّثة، انزع ملابسك الخارجية بحذر، وضعها في كيس مغلق. هذه الخطوة قد تزيل حتى 90% من المواد المشعّة العالقة بها.هل يجب مغادرة المنزل أو المحافظة؟ليس بالضرورة!في بعض حالات الطوارئ الإشعاعية، يكون البقاء داخل مبنى آمن لمدة 24 ساعة على الأقل أكثر حماية من الخروج والتنقل.لكن القرار يعتمد على مستوى الخطر والتعليمات الرسمية، وقد تتطلب بعض المناطق الإخلاءهل مياه الشرب والطعام آمنان؟عند وجود تحذير من تلوث إشعاعي، استخدم المياه المعبأة والأطعمة المحفوظة في عبوات مغلقةوتجنّب شرب المياه أو تناول الخضروات والمنتجات المكشوفة إذا حذّرت الجهات المختصة من تلوثهاوانتبه! غلي الماء لا يزيل المواد المشعّةهل تحمي حبوب اليود من الاشعاع؟حبوب يوديد البوتاسيوم ليست علاجاً لجميع أنواع الإشعاع!فهي تحمي الغدة الدرقية من اليود المشع فقط، ولا يجوز تناولها إلا بتوجيه من السلطات الصحية.وأخيراً… ماذا يجب أن يعرف العراقيون؟القرب الجغرافي من لا يعني بالضرورة وجود خطر إشعاعي على العراق… لكن معرفة إجراءات الوقاية قد تصنع الفارق في أي طارئفالإشعاع لا يُرى بالعين المجرّدة، ولا يمكن اكتشافه من خلال الرائحةلذلك، لا تعتمد على الشائعات أو المنشورات المتداولة، وتابع بيانات الجهات العراقية المختصة بالرصد الإشعاعي والدفاع المدني.