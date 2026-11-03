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هل العراق في دائرة الخطر النووي

2026-11-03 | 04:34 2026-11-03T04:34:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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إذا استُهدفت منشآت إيران النووية… هل يصل الإشعاع إلى العراق؟

هل العراق في دائرة الخطر؟
مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يبرز سؤال يهمّ العراقيين:
ماذا لو استُهدفت منشأة نووية إيرانية وحدث تسرّب إشعاعي؟
هل يصل التلوث إلى البصرة أو بغداد أو المحافظات الحدودية؟
هل يمكن أن يصل الإشعاع إلى العراق؟
ماذا تفعل إذا صدر تحذير من تلوث إشعاعي؟
أولاً: ادخل فوراً إلى أقرب مبنى، وابتعد عن النوافذ، ويفضّل الاحتماء في قبو أو غرفة داخلية
ثانياً: أغلق الأبواب والنوافذ، وأوقف المكيّفات التي تسحب الهواء من الخارج
ثالثاً: إذا كنت خارج المنزل في منطقة ملوّثة، انزع ملابسك الخارجية بحذر، وضعها في كيس مغلق. ه
ذه الخطوة قد تزيل حتى 90% من المواد المشعّة العالقة بها.

هل يجب مغادرة المنزل أو المحافظة؟
ليس بالضرورة!
في بعض حالات الطوارئ الإشعاعية، يكون البقاء داخل مبنى آمن لمدة 24 ساعة على الأقل أكثر حماية من الخروج والتنقل.
لكن القرار يعتمد على مستوى الخطر والتعليمات الرسمية، وقد تتطلب بعض المناطق الإخلاء
 
هل مياه الشرب والطعام آمنان؟
عند وجود تحذير من تلوث إشعاعي، استخدم المياه المعبأة والأطعمة المحفوظة في عبوات مغلقة
وتجنّب شرب المياه أو تناول الخضروات والمنتجات المكشوفة إذا حذّرت الجهات المختصة من تلوثها
وانتبه! غلي الماء لا يزيل المواد المشعّة
هل تحمي حبوب اليود من الاشعاع؟
حبوب يوديد البوتاسيوم ليست علاجاً لجميع أنواع الإشعاع!
فهي تحمي الغدة الدرقية من اليود المشع فقط، ولا يجوز تناولها إلا بتوجيه من السلطات الصحية.
وأخيراً… ماذا يجب أن يعرف العراقيون؟

القرب الجغرافي من إيران لا يعني بالضرورة وجود خطر إشعاعي على العراق… لكن معرفة إجراءات الوقاية قد تصنع الفارق في أي طارئ
فالإشعاع لا يُرى بالعين المجرّدة، ولا يمكن اكتشافه من خلال الرائحة
لذلك، لا تعتمد على الشائعات أو المنشورات المتداولة، وتابع بيانات الجهات العراقية المختصة بالرصد الإشعاعي والدفاع المدني.

 
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