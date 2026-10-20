الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه

لم يعد شيئاً من المستقبل...بل أصبح جزءاً من العمل والدراسة وحتى حياتنا اليوميةومع انتشاره، يتزايد القلق منه أيضاًفما الذي يخيفنا؟الخوف على الوظائف،الخصوصية،وانتشار المحتوى المزيف...كلها أسباب تجعل البعض أكثر توجساً من هذه التكنولوجياهل تستطيع معرفة الحقيقي من المزيّف؟صور، فيديوهات وأصوات يمكن أن تبدو حقيقية جداً،ما يجعل التمييز بين المحتوى البشري والمصنوع بالذكاء الاصطناعي أكثر صعوبةوماذا عن الوظائف؟عندما تستطيع الآلة تنفيذ مهام كانت تعتمد على الإنسان،قد يظهر سؤال مقلق:"هل سيأتي دوري؟"لكن الخبراء ينصحون:لا تهرب من الذكاء الاصطناعي... افهمهتعلّم كيف يعمل، واكتشف كيف يمكن استخدامه،بدلاً من تركه مصدراً للخوف المجهولابتعد قليلاً عن الشاشةالمشي، الحركة، الطعام، والوجود في العالم الحقيقي...أشياء بسيطة قد تساعدك على الخروج من دوامة التفكير والقلقلا تستبدل البشر بالخوارزمياتحديث مع صديق، جلسة مع العائلة،أو حتى لقاء عابر...التواصل الإنساني يساعد على استعادة التوازنتذكّر ما يميزك كإنسانالإبداع، المشاعر، العلاقات، التجربة والقدرة على اتخاذ القرار...مهارات لا تختصرها التكنولوجيا بسهولةالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة...لكن ليس عليك أن تخاف من كل جديدافهمه، استخدمه بوعي،وابق متصلاً بالعالم الحقيقيhttps://www.alsumaria.tv/news/578134