الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه

الذكاء الاصطناعي
لم يعد شيئاً من المستقبل...
بل أصبح جزءاً من العمل والدراسة وحتى حياتنا اليومية
ومع انتشاره، يتزايد القلق منه أيضاً
فما الذي يخيفنا؟
الخوف على الوظائف،
الخصوصية،
وانتشار المحتوى المزيف...
كلها أسباب تجعل البعض أكثر توجساً من هذه التكنولوجيا
هل تستطيع معرفة الحقيقي من المزيّف؟
صور، فيديوهات وأصوات يمكن أن تبدو حقيقية جداً،
ما يجعل التمييز بين المحتوى البشري والمصنوع بالذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة
وماذا عن الوظائف؟
عندما تستطيع الآلة تنفيذ مهام كانت تعتمد على الإنسان،
قد يظهر سؤال مقلق:
"هل سيأتي دوري؟"
لكن الخبراء ينصحون:
لا تهرب من الذكاء الاصطناعي... افهمه
تعلّم كيف يعمل، واكتشف كيف يمكن استخدامه،
بدلاً من تركه مصدراً للخوف المجهول
ابتعد قليلاً عن الشاشة
المشي، الحركة، الطعام، والوجود في العالم الحقيقي...
أشياء بسيطة قد تساعدك على الخروج من دوامة التفكير والقلق
لا تستبدل البشر بالخوارزميات
حديث مع صديق، جلسة مع العائلة،
أو حتى لقاء عابر...
التواصل الإنساني يساعد على استعادة التوازن
تذكّر ما يميزك كإنسان
الإبداع، المشاعر، العلاقات، التجربة والقدرة على اتخاذ القرار...
مهارات لا تختصرها التكنولوجيا بسهولة
الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة...
لكن ليس عليك أن تخاف من كل جديد
افهمه، استخدمه بوعي،
وابق متصلاً بالعالم الحقيقي
https://www.alsumaria.tv/news/578134