جسمك وعقلك بحاجة إلى استراحة!



10 عادات بسيطة لصحة جسدية أفضل وراحة نفسية أكبر.

ابدأ يومك بالماء… لا بالهاتف!

اشرب كوب ماء عند الاستيقاظ، وامنح نفسك دقائق هادئة قبل تصفّح الأخبار والإشعارات.



المشي يومياً، وصعود الدرج، والحركة بين ساعات العمل تساعد على تحسين اللياقة والمزاج. تحرّك… حتى لو لم تذهب إلى النادي!المشي يومياً، وصعود الدرج، والحركة بين ساعات العمل تساعد على تحسين اللياقة والمزاج.

غذِّ جسمك… لا تكتفِ بإسكات جوعك!

نوّع وجباتك بين الخضار والفواكه والبروتين والحبوب الكاملة، وخفّف الأطعمة فائقة المعالجة.

النوم ليس رفاهية!

احرص على 7 إلى 9 ساعات من النوم إذا كنت بالغاً، وحاول تثبيت موعد نومك واستيقاظك.

خفّف الضجيج الرقمي!

لا تجعل مواقع التواصل أول ما تراه صباحاً وآخر ما تراه ليلاً. خصّص وقتاً بعيداً عن الشاشات.

امنح عقلك خمس دقائق من الهدوء!

جرّب التنفّس البطيء أو التأمّل أو الجلوس بصمت. فترات الاسترخاء القصيرة قد تساعد على تخفيف التوتر.

العلاقات الجيدة جزء من صحتك!

اتصل بصديق، اجلس مع عائلتك، أو تحدّث مع شخص تثق به. التواصل الإنساني يدعم النفسية.

لا تقسُ على نفسك!

لا تطلب من نفسك الكمال كل يوم. احتفل بإنجازاتك الصغيرة وتعلّم أن تقول «لا» عندما تحتاج إلى الراحة.

صحتك لا تتغيّر في يوم… بل بعاداتك كل يوم!

لا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة. اختر عادة واحدة وابدأ بها اليوم.

أيّ عادة ستبدأ بتطبيقها؟