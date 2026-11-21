اتهامات بتعاطي الكوكايين علناً!في مقاطعة إنتري ريوس، رصدت الكاميرات النائب خوان روسي وهو يقرب جسماً صغيراً من وجهه.ثوانٍ معدودة وانتشر المقطع كالنار في الهشيم مع اتهامات صادمة للنائب بتعاطي الكوكايين خلال جلسة رسمية!لكن القصة لم تنتهِ هنا.. النائب خرج عن صمته ونفى الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ما كان في يده لم يكن سوى مجرد 'قلم'، وأن اللقطة أُخرجت من سياقها ضمن حملة تشهير ضدهولإثبات براءته، أعلن روسي استعداده الفوري للخضوع لفحص سموم طبي.برأيك.. هل هي فعلاً مجرد لقطة لقلم، أم أن هناك ما يُخفى؟