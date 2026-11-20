لم يكن يعلم أن خروجه من المنزل سيكون الأخير

الطفل الصغير انتهت حياته بحادث دهس مأساوي على طريق المطار في .سيارة صدمته أثناء رجوعها إلى الخلف بالقرب من منزله.لحظات حوّلت حياة عائلته إلى مأساة!الأم فقدت طفلها والأب خسر قطعة من قلبه.وشُيّع كيان إلى مثواه الأخير وسط مشاهد مؤثرة وحزن كبير.لكن وسط هذه الفاجعة، جاء موقف والده، الدكتور حسن ، بطلب إخلاء سبيل المتسبّب بوفاة ابنه.موقف أشعل مواقع التواصل وأثار موجة واسعة من التعاطف.أمام خسارة لا يعوّضها شيء، هل كنتم لتجدوا القوة نفسها للتسامح؟