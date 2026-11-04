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ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2027.. 6 مقترحات تطال جيب المواطن

2026-11-04 | 05:11 2026-11-04T05:11:35+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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من الإنترنت والسفر إلى الإعلانات والجمال.. ما القصة؟

صناع المحتوى والمواقع الرقمية

• فرض رسوم على نشر وترويج الإعلانات التجارية لمشاهير السوشيال ميديا
. • رسوم إضافية تطال الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الإعلامية

رسوم السفر والمطارات

• 25,000 دينار: رسم مطار إضافي عن كل تذكرة سفر إلى الخارج
• 10,000 دينار: رسم في جميع المطارات والمنافذ الحدودية العراقية

ضريبة مبيعات 10%

• خدمات وشبكات الإنترنت ورصيد الهاتف النقال
• فواتير المطاعم والفنادق (لغاية الدرجة الثانية)

قطاعات إضافية تدخل القائمة

• مراكز وعيادات التجميل، المستشفيات الخاصة، والعيادات البطرية
• النوادي والقاعات الرياضة والترفيهية
• ضريبة على ممارسة أي عمل تجاري من داخل المنزل

جباية مشروطة للمعاملات الحكومية

• ربط تمشية أي معاملة رسمية بتقديم وصولات تسديد فواتير الماء والكهرباء
• تحذيرات من تعطيل مصالح المواطنين لربطها بخدمات غير منتظمة

جدل دستوري واقتصادي
• المادتان 18 و19 تمنحان الوزراء صلاحية فرض الرسوم وتعديل ضريبة الدخل، وهو ما يتعارض مع المادة 28 من الدستور (لا ضريبة إلا بقانون)
• تحذيرات من فرض أعباء جديدة في ذروة أزمة الطاقة وغياب الدعم الموجه للفئات الهشة

هل تعتقد أن هذه المقترحات ستمر وتصبح واقعاً، أم ستُلغى قبل إقرار الموازنة؟
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