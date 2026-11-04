ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2027.. 6 مقترحات تطال جيب المواطن

صناع المحتوى والمواقع الرقمية• فرض رسوم على نشر وترويج الإعلانات التجارية لمشاهير. • رسوم إضافية تطال الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الإعلاميةرسوم السفر والمطارات• 25,000 دينار: رسم مطار إضافي عن كل تذكرة سفر إلى الخارج• 10,000 دينار: رسم في جميع المطارات والمنافذ الحدودية العراقيةضريبة مبيعات 10%• خدمات وشبكات الإنترنت ورصيد الهاتف النقال• فواتير المطاعم والفنادق (لغاية الدرجة الثانية)قطاعات إضافية تدخل القائمة• مراكز وعيادات التجميل، المستشفيات الخاصة، والعيادات البطرية• النوادي والقاعات الرياضة والترفيهية• ضريبة على ممارسة أي عمل تجاري من داخل المنزلجباية مشروطة للمعاملات الحكومية• ربط تمشية أي معاملة رسمية بتقديم وصولات تسديد فواتير الماء والكهرباء• تحذيرات من تعطيل مصالح المواطنين لربطها بخدمات غير منتظمةجدل دستوري واقتصادي• المادتان 18 و19 تمنحان الوزراء صلاحية فرض الرسوم وتعديل ضريبة الدخل، وهو ما يتعارض مع المادة 28 من الدستور (لا ضريبة إلا بقانون)• تحذيرات من فرض أعباء جديدة في ذروة أزمة الطاقة وغياب الدعم الموجه للفئات الهشةهل تعتقد أن هذه المقترحات ستمر وتصبح واقعاً، أم ستُلغى قبل إقرار الموازنة؟