اصطدام داخل الملعب ينتهي بوفاة لاعب.. ما مصير حارس أندورا؟

بطاقة حمراء.. وتهديدات عبر مواقع التواصل!بعد طرده من المباراة، تعرّض أوونو لموجة من الإهانات والتهديدات، وسط تقارير عن تعطيله حسابه على إنستغرام وتأثره الشديد بالحادثةرسالة اعتذار متداولة.. والمفاجأة!انتشرت رسالة على منصة «إكس» من حساب باسم أوونو، يعتذر فيها لعائلة اللاعب ويؤكد عدم تعمّده إيذاءهلكن نادي نفى صحتها، مؤكداً أن الحساب لا يعود للحارس!عقوبة قد تصل إلى 12 مباراة!وفقاً للمادة 102 من اللوائح ، قد يواجه أوونو الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة بسبب التدخل العنيف الذي يؤدي إلى إصابات خطيرةوالقرار النهائي بيد بعد مراجعة التقاريرهل يواجه تهمة القتل غير العمد؟تتحدث تقارير عن تحقيق للشرطة الإسبانية في احتمال وقوع قتل غير عمد.لكن التحقيق لا يعني الإدانة، إذ يتوقف الأمر على ملابسات التدخل ومدى ثبوت المسؤولية الجنائية.وفاة لاعب.. ومصير حارس معلّق!بين الإيقاف الرياضي واحتمال الملاحقة القضائية، يبقى مصير أوونو بانتظار نتائج التحقيقات والقرارات المختصة.فهل تنتهي القضية رياضية أم تصل إلى القضاء؟