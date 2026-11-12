العثور على أسنان جرذ عملاق عمره 34 مليون سنة

وأطلق على الحيوان اسم Yakamys sirindhornae، وعاش القارض في أراضي محافظة كرابي الحالية قبل نحو 34 مليون سنة.يذكر أن الأحافير اكتشفت عام 2004 في مقلع فحم "بانغ-مارك"، حيث لاحظت عالمة الجيولوجيا باننيبا تيان من المعدنية في جزءا فاتح اللون كان يبرز على خلفية رواسب الفحم الداكنة. وظنّت أولا أنه عظمة.وقالت باننيبا تيان: "أريت الاكتشاف لمديري، فقال لي إنه سن جرذ عملاق".وفي اليوم نفسه، عثر مشارك آخر في البعثة على سن طاحنة داكنة بالقرب منه. غير أن الباحثين آنذاك لم تتوفر لديهم بيانات وقدرات تقنية كافية لتحديد الحيوان الذي تعود إليه هاتين السنين. وبعد أكثر من 20 عاما فقط استطاع مختصون من تايلاند وفرنسا وكندا تقديم وصف للنوع الجديد.وكان بحوزة العلماء سن طاحنة سفلية وشظية من سن قاطعة. وقد كانتا موضوعتين قريبا إحداهما من الأخرى في طبقة صخرية واحدة، لذلك نسب الباحثون السنين مبدئيا إلى النوع نفسه. واستنادا إلى أحجام السنين وبنيتهما، تمكنوا من إدراج الحيوان ضمن عائلة (الإيشيرومييدات) المنقرضة، بصفتها إحدى المجموعات المبكرة الكبيرة من القوارض.ولتقييم كتلة جسمه استخدم العلماء سبعة نماذج رياضية تربط بين أحجام الأسنان ووزن الثدييات الحديثة. وأعطت الحسابات قيما تتراوح بين 21.4 و47.3 كغ. وكان المتوسط حوالي 31.6 كغ، لذلك قرّب الباحثون التقدير إلى 30 كغ، مؤكدين أنها قيمة تقريبية وليس قياسا دقيقا.وعلى سبيل المقارنة، فإن الحيوانات التابعة لعائلة (الإيشيرومييدات) المعروفة من بقايا أحفورية أخرى، كانت بكثير. وقد تبيّن أن النوع الجديد أثقل بنحو الضعف من بعض أقاربه القديمة.وظهرت أشهر القوارض العملاقة في أمريكا الجنوبية بعد ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال، فإن كتلة حيوان Josephoartigasia monesi المنقرض، وفقا للتقديرات الحديثة، كان يمكن أن تصل إلى نحو 350 كغ. وكان Yakamys sirindhornae أصغر بكثير، لكن وجوده يظهر أن الأحجام الكبيرة لدى القوارض المبكرة بالفعل في حقبة الإيوسين.وحتى الآن لا يستطيع العلماء إعادة بناء المظهر الخارجي للحيوان، أو تحديد نظامه الغذائي أو نمط حياته. وستساعد الاكتشافات الجديدة، وخاصة أجزاء من الجمجمة والأطراف، في تحديد المظهر الخارجي لهذا القارض القديم وما الدور الذي لعبه في نظم بيئية تلك الحقبة.