تحذير للشباب.. خطر صحي جديد للتدخين الإلكتروني

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في أن شبابا يستخدمون السجائر الإلكترونية تراجعت لديهم وظائف الرئة بشكل ملحوظ خلال 12 شهرا فقط، وكان التراجع أكبر لدى من يستخدمونها بكثافة.ماذا وجدت الدراسة؟اختبر الباحثون وظائف الرئة لدى 22 مستخدما للسجائر الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاما، عبر قياس كمية الهواء التي يمكن إخراجها بقوة خلال .وعندما أُعيدت الاختبارات بعد نحو عام، تبيّن أن الأداء الرئوي انخفض بشكل واضح. كما لوحظ أن من يستخدمون السجائر الإلكترونية بوتيرة أعلى سجلوا التراجع الأكبر، رغم أن الباحثين لم يجزموا بأن هذا الارتباط يتجاوز حدود الصدفة.لماذا يثير الأمر القلق؟الدراسة، المنشورة في مجلة Tobacco Control، ما تزال أولية، لكن الباحثين يرون أنها قد تشير إلى أن الأضرار الناتجة عن التدخين الإلكتروني يمكن أن تتراكم مع الوقت، بما يزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لاحقا في الحياة.ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن؟حدث المرض عندما تتضرر الممرات الهوائية وتضيق، ما يجعل إخراج الهواء من الرئتين أكثر صعوبة. وتشمل أعراضه المبكرة:- سعالا مستمرا.- بلغما متكررا.- ضيقا في التنفس.وتزداد الأعراض تدريجيا إلى أن تصبح الأنشطة اليومية العادية مرهقة.ورغم أن التدخين التقليدي هو السبب الأبرز، فإن التعرض الطويل لتلوث الهواء أو لمواد ضارة أخرى قد يساهم أيضا في الإصابة.هل يظهر الخطر مبكرا؟تشير دراسات سابقة إلى أن علامات المرض قد تظهر في سن مما كان يُعتقد. فقد وجدت دراسة أوروبية كبيرة شملت نحو 50 ألف شخص أن ما يصل إلى 8٪ من البالغين في العشرينات والثلاثينات أظهروا علامات تقييد في تدفق الهواء، وهي سمة أساسية للمرض، حتى بين من لم يدخنوا قط.وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن التراجع في وظائف الرئة كان أوضح لدى من يستخدمون السجائر الإلكترونية 30 مرة يوميا أو أكثر.ماذا يقول الخبراء؟قال الدكتور آران سينغانايغام، استشاري أمراض الجهاز التنفسي في : "هناك أدلة متزايدة على أن التدخين الإلكتروني قد يكون ضارا بالجسم. وإذا كنت تستنشق مواد كيميائية بانتظام، فمن الواضح أن ذلك قد يسبب التهابا وضررا دائما محتملا. ولا يملك الأطباء الكثير لعلاج الانسداد الرئوي المزمن، لذا ينبغي تجنبه بأي ثمن".هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا؟يُنظر إلى السجائر الإلكترونية على أنها أقل ضررا من التدخين التقليدي لأنها لا تنتج القطران أو أول أكسيد الكربون الموجودين في دخان التبغ، كما تُستخدم أحيانا لمساعدة المدخنين على الإقلاع.لكن خبراء يحذرون من أن بخارها قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة، وأن آثار استنشاقها لفترات طويلة لا تزال غير مفهومة بالكامل.كما وجدت مراجعة نُشرت في أغسطس أن هناك صلة بين التدخين الإلكتروني في سن مبكرة ثم لاحقا إلى التدخين التقليدي، ما يثير مخاوف من أن السجائر الإلكترونية قد تصبح بوابة إلى التبغ بدلا من أن تكون بديلا عنه.