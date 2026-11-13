Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيطاليا تهزم فرنسا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحذير للشباب.. خطر صحي جديد للتدخين الإلكتروني

منوعات

2026-11-13 | 00:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير للشباب.. خطر صحي جديد للتدخين الإلكتروني
847 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
حذّر باحثون من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يسبب ضررا دائما في رئتي الشباب، وقد يرفع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يجعل التنفس أكثر صعوبة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة فلوريدا الدولية أن شبابا يستخدمون السجائر الإلكترونية تراجعت لديهم وظائف الرئة بشكل ملحوظ خلال 12 شهرا فقط، وكان التراجع أكبر لدى من يستخدمونها بكثافة.
ماذا وجدت الدراسة؟
اختبر الباحثون وظائف الرئة لدى 22 مستخدما للسجائر الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاما، عبر قياس كمية الهواء التي يمكن إخراجها بقوة خلال ثانية واحدة.
وعندما أُعيدت الاختبارات بعد نحو عام، تبيّن أن الأداء الرئوي انخفض بشكل واضح. كما لوحظ أن من يستخدمون السجائر الإلكترونية بوتيرة أعلى سجلوا التراجع الأكبر، رغم أن الباحثين لم يجزموا بأن هذا الارتباط يتجاوز حدود الصدفة.
لماذا يثير الأمر القلق؟
الدراسة، المنشورة في مجلة Tobacco Control، ما تزال أولية، لكن الباحثين يرون أنها قد تشير إلى أن الأضرار الناتجة عن التدخين الإلكتروني يمكن أن تتراكم مع الوقت، بما يزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لاحقا في الحياة.
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن؟
حدث المرض عندما تتضرر الممرات الهوائية وتضيق، ما يجعل إخراج الهواء من الرئتين أكثر صعوبة. وتشمل أعراضه المبكرة:
- سعالا مستمرا.
- بلغما متكررا.
- ضيقا في التنفس.
وتزداد الأعراض تدريجيا إلى أن تصبح الأنشطة اليومية العادية مرهقة.
ورغم أن التدخين التقليدي هو السبب الأبرز، فإن التعرض الطويل لتلوث الهواء أو لمواد ضارة أخرى قد يساهم أيضا في الإصابة.
هل يظهر الخطر مبكرا؟
تشير دراسات سابقة إلى أن علامات المرض قد تظهر في سن أصغر مما كان يُعتقد. فقد وجدت دراسة أوروبية كبيرة شملت نحو 50 ألف شخص أن ما يصل إلى 8٪ من البالغين في العشرينات والثلاثينات أظهروا علامات تقييد في تدفق الهواء، وهي سمة أساسية للمرض، حتى بين من لم يدخنوا قط.
وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن التراجع في وظائف الرئة كان أوضح لدى من يستخدمون السجائر الإلكترونية 30 مرة يوميا أو أكثر.
ماذا يقول الخبراء؟
قال الدكتور آران سينغانايغام، استشاري أمراض الجهاز التنفسي في لندن: "هناك أدلة متزايدة على أن التدخين الإلكتروني قد يكون ضارا بالجسم. وإذا كنت تستنشق مواد كيميائية بانتظام، فمن الواضح أن ذلك قد يسبب التهابا وضررا دائما محتملا. ولا يملك الأطباء الكثير لعلاج الانسداد الرئوي المزمن، لذا ينبغي تجنبه بأي ثمن".
هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا؟
يُنظر إلى السجائر الإلكترونية على أنها أقل ضررا من التدخين التقليدي لأنها لا تنتج القطران أو أول أكسيد الكربون الموجودين في دخان التبغ، كما تُستخدم أحيانا لمساعدة المدخنين على الإقلاع.
لكن خبراء يحذرون من أن بخارها قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة، وأن آثار استنشاقها لفترات طويلة لا تزال غير مفهومة بالكامل.
كما وجدت مراجعة نُشرت في أغسطس أن هناك صلة بين التدخين الإلكتروني في سن مبكرة ثم اللجوء لاحقا إلى التدخين التقليدي، ما يثير مخاوف من أن السجائر الإلكترونية قد تصبح بوابة إلى التبغ بدلا من أن تكون بديلا عنه.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
Play
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
Play
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
Live Talk
Play
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Play
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
Play
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
Play
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
عشرين
Play
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
Play
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
Play
سجى نون 27-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-27
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
Play
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
Play
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-12
Live Talk
Play
Live Talk
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
Play
المشاريع الصغيرة والتكافل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
Play
شارع الشيخ عمر بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
Play
العراق في دقيقة 11-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-11
عشرين
Play
عشرين
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
Play
الحكومة - الفصائل .. صراع جر الحبل ونشر الغسيل! - الحلقة ٨٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
Play
النفاق 4-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04
Play
أبراج - لازم تختار 4-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-04

اخترنا لك
"جمعة 13".. تفاصيل مرعبة أشارت لنهاية العالم بـ2026
03:10 | 2026-11-13
لماذا تنفذ بطارية آيفون 18 برو ماكس سريعًا؟
02:57 | 2026-11-13
العثور على أسنان جرذ عملاق عمره 34 مليون سنة
07:03 | 2026-11-12
الحقيقة الكاملة لحادث الوليد الحلاني.. مفاجأة «الكبتاغون» وكاميرات المراقبة تقلب الموازين!
05:54 | 2026-11-12
تحذير لمستخدمي Gmail.. اختراق جديد قد يكشف رسائلكم
07:26 | 2026-11-11
ما السر وراء ندرة إصابة القلب بالسرطان.. الاجابة صادمة
10:14 | 2026-11-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.