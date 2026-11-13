لماذا تنفذ بطارية آيفون 18 برو ماكس سريعًا؟

وبحسب تقرير نشره موقع BGR، فإن أحد الأسباب الرئيسة وراء هذه المشكلة يتمثل في عملية فهرسة البيانات التي تنفذها نسخة سيري الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب عملية معايرة البطارية التي يجريها الهاتف لفهم أنماط الاستخدام وتحسين إدارة الطاقة.وتحتاج سيري الجديدة إلى فهرسة المعلومات المخزنة محليًا على الهاتف، بما يشمل الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والصور وغيرها من البيانات، حتى تتمكن من الوصول إليها والاستفادة منها عند تنفيذ طلبات المستخدم.وقد تستغرق هذه العملية نحو أسبوع، وخلال هذه الفترة يمكن أن يستهلك الهاتف قدرًا أكبر من الطاقة.وأشار التقرير إلى أن ترك الهاتف متصلًا بالشاحن لفترات أطول قد يساعد على تسريع عملية الفهرسة، لكن هذه العملية يمكن أن تستمر أيضًا أثناء استخدام الهاتف والتنقل به خارج المنزل.ولا تتوقف الأسباب عند هذا الحد؛ إذ يجري آيفون كذلك عملية معايرة للبطارية على مدار أيام وأسابيع، بهدف التعرف على طريقة استخدام الجهاز وتحسين إدارة الطاقة بصورة تتناسب مع عادات المستخدم، وهو ما قد يؤدي إلى تذبذب استهلاك البطارية في البداية.متى تعود البطارية إلى طبيعتها؟ينصح التقرير بمواصلة استخدام الهاتف وشحنه بصورة طبيعية حتى تستقر العمليات التي تعمل في الخلفية، موضحًا أن تحديثات iOS الكبيرة، مثل الإصدارين 27.2 و27.3، قد تتطلب إعادة فهرسة بعض البيانات؛ ما يعني احتمال استمرار استهلاك الطاقة المرتفع لبضعة أيام إضافية.لكن إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة، فقد تكون هناك أسباب أخرى، من بينها ضعف اتصال Wi-Fi أو شبكات الجيل الخامس، إذ يضطر الهاتف في هذه الحالة إلى البحث باستمرار عن إشارة أفضل أو التبديل المتكرر بين الشبكات، وهو ما يستهلك قدرًا إضافيًا من البطارية.ويمكن للمستخدم اكتشاف التطبيقات والأنشطة الأكثر استهلاكًا للطاقة من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية، ومراجعة الاستخدام اليومي، لمعرفة ما إذا كان أحد التطبيقات أو أنشطة النظام يستهلك طاقة بصورة غير معتادة.إعدادات تساعد على تقليل استنزاف البطاريةومن بين الإجراءات التي يمكن أن تساعد على إطالة عمر البطارية تقليل تحديث التطبيقات في الخلفية، وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام، وتحديث التطبيقات في الخلفية، حيث يمكن تقييد عملها باستخدام Wi-Fi فقط أو إيقاف هذه الميزة تمامًا.كما يمكن تفعيل وضع الطاقة المنخفضة عند الحاجة؛ إذ يحد من بعض الأنشطة المستهلكة للطاقة، مثل مزامنة iCloud وجلب رسائل البريد الإلكتروني.ويلفت التقرير أيضًا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف قد يؤدي إلى استنزاف البطارية بصورة أسرع، خصوصًا عند الجمع بين المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المعالجة، مثل تشغيل الموسيقى واستخدام نظام تحديد المواقع GPS، في الأجواء شديدة الحرارة.وبذلك، فإن استنزاف بطارية آيفون 18 برو خلال الفترة الأولى لا يعني بالضرورة وجود عيب في البطارية، فقد يكون نتيجة عمليات الفهرسة والمعايرة التي يحتاج إليها الهاتف قبل الوصول إلى مستوى أكثر استقرارًا في استهلاك الطاقة.