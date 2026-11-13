انخفاض الحرارة وتأثيره على الرئتين.. نصائح لتجنب ضيق التنفس

وأوضح مات سوالو، المسؤول السريري في جمعية الربو والرئة البريطانية، أن التنفس عبر الأنف يساعد على تدفئة الهواء وترطيبه قبل وصوله إلى الرئتين، الأمر الذي يخفف من تأثير البرودة على الجهاز التنفسي.وتكون هذه التأثيرات أكثر وضوحاً لدى المصابين بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، كما قد يكون كبار السن والأطفال الصغار والمدخنون والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة أكثر عرضة للتأثر بمضاعفات الطقس البارد.ولا تقتصر المخاطر على انخفاض درجات الحرارة، إذ يشهد فصل انتشاراً أكبر للفيروسات التنفسية، ومنها الإنفلونزا، التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض أمراض الرئة المزمنة.يساعد تغطية الأنف والفم بوشاح عند الخروج على تدفئة الهواء وترطيبه قبل استنشاقه، ما يقلل من تهيّج الممرات التنفسية. كما يُنصح ببدء ممارسة النشاط البدني تدريجياً وتجنّب المجهود الشديد في الأجواء شديدة البرودة.ومن المهم أيضاً الحرص على أخذ اللقاحات الموصى بها وفق الحالة الصحية، للحد من خطر الإصابة بالعدوى التنفسية ومضاعفاتها، إلى جانب الالتزام بالعلاجات والأدوية التي يصفها الطبيب، واصطحاب بخاخ تخفيف الأعراض عند الخروج إذا كان موصوفاً للمريض.كذلك، ينبغي عدم أي تغيرات في الحالة التنفسية، وطلب المشورة الطبية مبكراً عند زيادة ضيق التنفس، أو ظهور صفير جديد، أو تغير لون البلغم أو زيادة كميته، أو ارتفاع درجة الحرارة.تتطلب صعوبات التنفس الشديدة تدخلاً طبياً فورياً، لذلك يجب الاتصال بالإسعاف عند مواجهة صعوبة كبيرة في التنفس، أو عدم القدرة على إكمال جملة بسبب ضيق النفس، أو الشعور بنعاس شديد أو إنهاك غير معتاد مصحوب بصعوبة التنفس.