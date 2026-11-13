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شبكات واي فاي مزيفة تهدد بيانات هاتفك

منوعات

2026-11-13 | 06:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شبكات واي فاي مزيفة تهدد بيانات هاتفك
49 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
قد يبدو الاتصال بشبكة واي فاي مجانية في المقهى أو المطار أو الفندق وسيلة سهلة لتوفير استهلاك باقة الإنترنت، لكنه قد يتحول إلى بوابة لتهديد خصوصية المستخدم وسرقة بياناته الشخصية.

فهناك أسلوب احتيالي يُعرف باسم "التوأم الشرير" Evil Twin، يعتمد على إنشاء شبكات لاسلكية مزيفة تحاكي أسماء شبكات حقيقية وموثوقة، بهدف خداع الهواتف والأجهزة المحمولة ودفعها للاتصال بها.
ومع تطور أساليب الهجمات الإلكترونية، تزداد أهمية معرفة كيفية اكتشاف هذه الشبكات والحد من مخاطرها.
كيف تعمل؟
تُعرف هذه الهجمات باسم Evil Twin Attack، وتعتمد على إنشاء نقطة اتصال لاسلكية تنتحل هوية شبكة واي فاي شرعية، مثل الشبكات المجانية الموجودة في المطارات والمقاهي والفنادق.
وقد يستخدم المهاجم اسماً مطابقاً لاسم الشبكة الأصلية أو اسماً قريباً منه، بحيث يصعب على المستخدم التمييز بينهما، خصوصاً عندما تظهر الشبكتان ضمن قائمة الاتصالات المتاحة على الهاتف.
وبمجرد اتصال الجهاز بالشبكة المزيفة، قد يتمكن المهاجم من مراقبة بعض الاتصالات غير المشفرة، أو توجيه المستخدم إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة مصممة لجمع كلمات المرور والبيانات الشخصية. 
وتحذر مؤسسات الأمن السيبراني من هذا النوع من الهجمات، الذي يندرج ضمن أساليب اعتراض الاتصالات بين المستخدم والجهة التي يتواصل معها عبر الإنترنت.
كشف الشبكات المزيفة 
رغم صعوبة اكتشاف بعض الشبكات الاحتيالية بالعين المجردة، توجد مؤشرات تستحق الانتباه قبل الاتصال، أبرزها ظهور أكثر من شبكة تحمل الاسم نفسه في المكان ذاته، ووجود اختلافات بسيطة في اسم الشبكة، مثل إضافة أرقام أو رموز غير معتادة، وطلب بيانات شخصية أو معلومات مصرفية لا يحتاجها الاتصال بالإنترنت.
كذلك قد يدل ظهور صفحة تسجيل دخول غير مألوفة أو عنوان إلكتروني لا يتطابق مع الموقع الرسمي للجهة المقدمة للخدمة إلى شبكات مزيفة.
ومن المهم الانتباه إلى أن قوة إشارة الواي فاي لا تعني أن الشبكة أصلية أو آمنة، كما أن وجود كلمة مرور لا يمثل ضماناً كافياً للحماية.
كيف تحمي هاتفك؟
يوصي خبراء الأمن السيبراني باتباع مجموعة من الإجراءات لتقليل مخاطر الاتصال بالشبكات اللاسلكية العامة.
أولاً، التأكد من اسم الشبكة الصحيح من خلال سؤال موظفي المكان أو مراجعة المعلومات الرسمية، بدلاً من اختيار شبكة لمجرد أنها تحمل اسماً مألوفاً. 
ثانياً، تعطيل خاصية الاتصال التلقائي بشبكات الواي فاي العامة، وحذف الشبكات القديمة التي لم يعد المستخدم بحاجة إليها، لمنع الهاتف من الاتصال بشبكات غير موثوقة دون علمه.
ثالثاً، استخدام شبكة افتراضية خاصة وثوقة عند الاضطرار إلى الاتصال بشبكة عامة، لأنها تضيف طبقة من التشفير لحركة البيانات.
كما ينبغي التأكد من استخدام المواقع التي تبدأ عناوينها ببروتوكول HTTPS، وتجنب إدخال كلمات المرور أو البيانات المصرفية في صفحات تسجيل دخول مشبوهة.
وإذا ساورك الشك في أن هاتفك متصل بشبكة واي فاي احتيالية، فمن الأفضل قطع الاتصال فوراً والانتقال إلى بيانات الهاتف المحمولة.
بعد ذلك، يُنصح بحذف الشبكة من قائمة الشبكات المحفوظة، وعدم العودة للاتصال بها قبل التأكد من هويتها.
وإذا أدخلت كلمة مرور أو بيانات مصرفية أثناء الاتصال، فمن الضروري تغيير كلمة المرور من خلال اتصال موثوق، ومراجعة الحسابات المصرفية ومتابعة أي نشاط غير معتاد، مع تفعيل المصادقة الثنائية للحسابات المهمة.
أدوات مساعدة
تتجه أنظمة التشغيل وبرامج الحماية إلى تطوير أدوات تساعد على رصد الشبكات اللاسلكية المشبوهة، من خلال تحليل خصائص الاتصال وأنماط الشبكات غير المعتادة.
وتوفر بعض الحلول الأمنية تنبيهات عند اكتشاف شبكة يُشتبه في أنها غير آمنة، لكن هذه الأدوات لا تضمن اكتشاف جميع الهجمات، ولا ينبغي اعتبار غياب التحذير دليلاً على سلامة الشبكة.
وتوضح وثائق شركة مايكروسوفت أن بعض أدوات الحماية تستطيع تقييم خصائص شبكات الواي فاي والتنبيه إلى الاتصالات التي تظهر عليها مؤشرات خطورة.
الوعي الرقمي
مع تزايد الاعتماد على الإنترنت اللاسلكي في الحياة اليومية، لم يعد تأمين الهاتف مسؤولية برامج الحماية وحدها، بل أصبح مرتبطًا أيضًا بسلوك المستخدم ووعيه بالمخاطر الرقمية.
فالتأكد من هوية الشبكة، وتعطيل الاتصال التلقائي، واستخدام وسائل التشفير، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الاتصالات غير الموثوقة، خطوات بسيطة يمكن أن تقلل احتمالات التعرض لسرقة البيانات.
وفي النهاية، فإن شبكة الواي فاي المجانية ليست بالضرورة شبكة آمنة، حتى لو حملت اسم المكان الذي تتواجد فيه أو ظهرت بإشارة قوية على شاشة هاتفك.
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