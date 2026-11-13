كيف تؤثر القهوة على وظيفة الأمعاء؟

وتشير مجلة Gut Microbiology، إلى أن هذه الدراسة شملت 61 بالغا دنماركيا يتمتعون بصحة جيدة. قسمهم الباحثون إلى مجموعتين: الأولى تناولت من كوب إلى خمسة أكواب من القهوة يوميا لأكثر من ثلاثة أيام من أيام الدراسة الثمانية، والثانية تناولت القهوة بوتيرة أقل. ولمراقبة عمليات الجهاز الهضمي، ابتلع المتطوعون كبسولة إلكترونية سجلت وقت العبور ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة وانقباضات الأمعاء.واتضح للباحثين أن شاربي القهوة يتميزون بتنوع أكبر في الكائنات الحية الدقيقة المعوية وانقباضات أقوى في القولون. علاوة على ذلك، كان لديهم مستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة، وهو أمر مهم لعمل الإنزيمات الهاضمة، ولكن فائدة أو ضرر هذا التغيير لا يزال غير واضح.ووفقا للباحثين، قد تساهم زيادة انقباضات الأمعاء في الوقاية من الإمساك. ويؤكد العلماء أنه على الرغم من استحالة الجزم بأن جميع الاختلافات تعود إلى القهوة وحدها، إلا أن هناك دلائل قوية تدعم الاعتقاد بأنها عامل رئيسي.ويعتزم الباحثون مستقبلا إجراء دراسة تتضمن التحكم القهوة لتقييم تأثيرها على حركة الأمعاء بدقة أكبر.