مايكروسوفت تعلن استعادة خدماتها بعد عطل عالمي استمر 24 ساعة

وأكدت شركة عبر حسابها الرسمي لحالة الخدمات على منصة "إكس" إتمام جهود معالجة السبب الجذري للمشكلة واستعادة الخدمة لكافة العملاء والمناطق المتبقية حول العالم، مشيرة إلى استمرار مراقبتها لتدفق رسائل البريد الإلكتروني المتراكمة لضمان استقرار الأداء.وشملت الخدمات المستعادة "تيمز" و"أوتلوك" و"كوبايلوت" وحزمة "مايكروسوفت 365". وبدأ العطل ظهر يوم الخميس 12 2026 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، واستمر على مدار يوم الجمعة قبل أن تكتمل عملية الاستعادة الشاملة فجر وصباح السبت.وأوضحت مايكروسوفت أن الخلل نجم عن مشكلة تقنية داخلية مرتبطة بتحديثات الشبكة وخروج عدد من الخوادم عن الخدمة بشكل مفاجئ، مما تسبب بضغط هائل على بقية البنية التحتية، نافية وجود أي مؤشر على هجوم سيبراني أو نشاط خبيث.وقد أثر الانقطاع على ملايين المستخدمين والشركات والمؤسسات الحكومية والصحية وشركات الطيران في 74 دولة وإقليما، حيث سجل موقع " " نحو 130 إلى 140 ألف بلاغ عن تعطل "أوتلوك" وحده عند ذروة الأزمة.واضطرت مؤسسات عدة، من بينها هيئة الخدمات الصحية البريطانية وبعض الوزارات، للعودة مؤقتا إلى السجلات الورقية والهواتف.وقدر خبراء التقنية أن تتجاوز الخسائر والتكاليف المترتبة على هذا الانقطاع 7 مليارات دولار عالميا، كما دفع الحادث مسؤولي إلى تجديد الدعوات لتعزيز الاستقلال التكنولوجي والسيادة الرقمية بعيدا عن الاعتماد الكلي على مزودي الخدمات السحابية الأمريكيين.