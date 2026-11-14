إيطاليا تغرّم "ميتا" 805 ملايين يورو بسبب الوصول إلى صور المستخدمين

وقالت الهيئة، في بيان، إن المخالفة طالت نحو 20 مليون مستخدم في ، مشيرة إلى أن التطبيق تمكن من الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات المرتبطة بها.وألزمت الهيئة الشركة بإضافة طلب موافقة منفصل خلال 60 يوماً، مع إبقاء الميزة معطلة افتراضياً، فيما أكدت احتفاظها بحقها في فتح تحقيق منفصل بشأن ميزة معالجة الصور عبر الحوسبة السحابية.وتُعد الغرامة المفروضة على " " نحو 0.47% من الإيرادات العالمية للمجموعة.