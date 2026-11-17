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لعبة بـ100 دولار ورمزها مكشوف... ثغرة محتملة تثير الجدل حول GTA 6
منوعات
2026-11-17 | 15:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
127 شوهد
أثارت لعبة Grand Theft Auto 6 (GTA 6) جدلاً جديداً قبل أيام من موعد إطلاقها، بعدما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إمكانية كشف رمز تحميل اللعبة من خلال علبتها المغلقة، باستخدام مصباح يدوي قوي، ما قد يتيح سرقة
الرمز
وتفعيله من دون الحاجة إلى فتح الغلاف أو شراء اللعبة.
وتتمحور القصة حول تصميم النسخة الفيزيائية من اللعبة، التي قررت شركة Rockstar Games طرحها من دون قرص Blu-ray تقليدي، والاكتفاء بوضع رمز تحميل رقمي داخل العلبة، يُستخدم للحصول على اللعبة وتثبيتها على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X|S.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن رمز التحميل مطبوع على الجهة الداخلية من الغلاف الخلفي للعلبة، وليس على ورقة منفصلة أو بطاقة تتطلب إزالة طبقة حماية للكشف عنه. وأظهرت صور ومقاطع متداولة على منصتي «إكس» و«Reddit» إمكانية تسليط ضوء قوي على جانب العلبة المغلقة، بما قد يسمح بقراءة
الرمز
من خلال الغلاف البلاستيكي، من دون إتلاف ختم التغليف.
وتكمن خطورة هذه الطريقة، في حال نجاحها، في إمكانية حصول شخص على الرمز وتفعيله قبل أن يشتري زبون آخر النسخة نفسها، ما قد يترك المشتري أمام لعبة لا يستطيع تحميلها لأن رمزها سبق استخدامه.
لكن التجارب التي أجرتها مواقع متخصصة أظهرت أن المشكلة لا تشمل بالضرورة جميع النسخ. فقد اختبر موقع «GamesRadar» هذه الطريقة على نسختين من اللعبة، إحداهما أميركية والأخرى بريطانية، إلا أنه لم يتمكن من كشف الرمز في أي منهما، بسبب وجود شريط ذي نقوش تمويهية خلفه يمنع قراءته من الجهة المقابلة.
في المقابل، أشار الموقع إلى أن بعض النسخ الأوروبية الحاملة لتصنيف «PEGI» قد تستخدم شريطاً أسود عادياً بدلاً من النقوش التمويهية، الأمر الذي قد يجعل الرمز أكثر قابلية للظهور عند تسليط الضوء عليه. إلا أن هذه النسخ لم تخضع للاختبار المباشر الذي أجراه الموقع، ما يبقي المسألة في إطار الاحتمال.
ولم تُسجل حتى الآن حالات مؤكدة على نطاق واسع لسرقة رموز التحميل بهذه الطريقة، كما لم يصدر عن Rockstar Games أو شركتها الأم Take-Two توضيح رسمي بشأن هذه المزاعم، وفق التقارير الإعلامية التي تناولت القضية.
أما من ناحية السعر، فتبلغ كلفة النسخة الأساسية من GTA 6 نحو 79.99 دولاراً في السوق الأميركية، فيما يصل سعر نسخة Ultimate Edition إلى 99.99 دولاراً. وتتضمن النسخة الأخيرة مجموعة من الإضافات الرقمية الحصرية، بينها مركبات وأسلحة وملابس ومحتويات إضافية داخل اللعبة. وتُظهر الأسعار المنشورة على متجري Rockstar وPlayStation أن هذه هي الأسعار المعتمدة للنسخ الرقمية والفيزيائية المتاحة للطلب المسبق في
الولايات المتحدة
.
ومن المقرر إطلاق اللعبة رسمياً في 19 تشرين الثاني 2026، على منصتي PlayStation 5 وXbox Series X|S، وسط ترقب واسع من محبي السلسلة، بعد سنوات طويلة من الانتظار منذ صدور الجزء الخامس عام 2013.
وبينما لا تزال حقيقة الثغرة ومدى انتشارها غير محسومين، أعادت القضية فتح النقاش حول قرار Rockstar الاستغناء عن الأقراص التقليدية واستبدالها برموز تحميل رقمية داخل العلب، وما قد يترتب على هذا الخيار من تحديات تتعلق بأمان المشتريات وحماية حقوق المستهلكين.
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