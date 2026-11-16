الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم Detangle، ليس مشطا عاديا، بل جهاز حيوي إلكتروني متخصص عُرض في دراسة نشرت في مجلة Nature Communications.ويقول الباحثون من في إن الجهاز يحتوي على أسنان إلكترونية مزودة بأقطاب متفاوتة الارتفاع ووحدات مدمجة لحمل الدواء، ما يخلق مجالا كهربائيا أقوى يخترق مناطق بصيلات الشعر بعمق يصل إلى نحو 9 أضعاف ما تحققه التطبيقات الخارجية التقليدية.كيف يعمل؟يعتمد Detangle على أسنان متناوبة بأطوال مختلفة تولد حقولا كهربائية نبضية. ويؤكد الباحثون أن هذا الاختلاف يجعل المجال الكهربائي أقوى بنحو 2.63 مرة من الأسنان المصطفة في صف واحد. ويعمل الجهاز بطريقتين:- تحفيز بصيلات الشعر مباشرة عبر النبضات الكهربائية.- توصيل مواد علاجية إلى داخل الجلد عبر تقنية "التثقيب الكهربائي"، التي تزيد مؤقتا نفاذية غشاء الخلية.واختبر الباحثون الجهاز على فئران أصيبت بتساقط شعر ناتج عن التستوستيرون، واستخدموا معه علاجين تجريبيين:‏- VEGFA plasmid، الذي يعزز نمو الأوعية الدموية حول البصيلات.‏- SRD5A2 siRNA، الذي يثبط عاملا يسبب انكماش البصيلات.النتائجفي تجربة استمرت 28 يوما:- الفئران غير المعالجة استعادت نحو 1٪ فقط من الشعر.- التحفيز الكهربائي وحده رفع النمو إلى نحو 40٪.لكن النتائج الأقوى جاءت عند الجمع بين التحفيز الكهربائي والعلاج الجزيئي:- مع SRD5A2 siRNA وحده وصلت إعادة النمو إلى نحو 85٪- مع VEGFA plasmid وحده وصلت إلى نحو 90٪.- ومع العلاج الكامل بلغت إعادة النمو نحو 97.85٪.وقال الباحثون إن هذه الطريقة "تسرع نمو الشعر إلى ما يقارب 100٪ خلال شهر واحد في نموذج الفأر المصاب بالصلع الوراثي، متجاوزة النتائج الممكن تحقيقها بالأدوية التقليدية الفموية أو الموضعية".ماذا تعني هذه النتائج؟رغم أن النتائج واعدة جدا، فإن الجهاز لا يزال في مرحلة الاختبار على الحيوانات، ولا بد من دراسات إضافية للتأكد من سلامته وفاعليته لدى البشر.لكن إذا أثبتت التجارب المقبلة هذه النتائج، فقد يعود المشط ليصبح أداة علاجية غير متوقعة، وقد يواجه الصلع منافسا جديدا.