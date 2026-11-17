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تغييران مهمان في طريقة عمل "آيفون ديو"
منوعات
2026-11-17 | 03:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
34 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أدخلت آبل تغييرين مهمين على طريقة عمل هاتفها الجديد "آيفون ديو"، فقد أصبح بإمكان المستخدمين فتح الجهاز عبر الوجه، وإقفاله بمجرد طيه.
وستصل هذه التحديثات عبر نسخة برمجية جديدة متاحة حاليا للمطورين. ويبدو أن الهدف من التعديلين هو معالجة اثنتين من أبرز الملاحظات على الهاتف القابل للطي. فرغم أن المراجعات المبكرة جاءت إيجابية إلى حد كبير، فإن بعض المستخدمين اشتكوا من أن فتح الجهاز ببصمة الإصبع غير مريح، وأنه لا يتصرف بالطريقة المتوقعة عند إغلاقه.
فتح الهاتف بالوجه
ستتيح آبل الآن استخدام الكاميرا الأمامية في "آيفون
ديو
" لفتح الجهاز عبر الوجه. لكن هذه الميزة تختلف عن تقنية Face ID المعروفة في هواتف "آيفون" الحديثة، إذ إنها لا تعتمد على الأشعة تحت الحمراء أو مستشعر العمق، بل على الكاميرا العادية فقط.
ولهذا ستكون أقل أمانا من Face ID التقليدي. كما سيُطلب تفعيلها يدويا، ولن تعمل لبعض الاستخدامات مثل تأكيد الدفع، وستعود البصمة مطلوبة بعد 45 دقيقة من عدم النشاط.
وتعتمد الميزة على جزء من شرائح آبل الجديدة يسمى Secure Exclave، وهو ما يعني أن بيانات الوجه تبقى منفصلة عن بقية مكونات الجهاز، بحيث لا تستطيع التطبيقات ولا آبل نفسها الوصول إليها.
إقفال الهاتف عند الطي
سيصل التحديث أيضا بخيار جديد يسمح للهاتف بالإقفال تلقائيا عند طيه، وهو خيار اختياري جاء استجابة لطريقة استخدام الهاتف القابل للطي. وكان بعض المستخدمين قد فوجئوا بأن إغلاق الجهاز لا يقفله فعليا، بل يفترض أن المستخدم سيواصل استخدام الشاشة الخارجية.
متى يصل التحديث؟
سيصل التغييران ضمن النسخة التجريبية للمطورين من iOS 27.3، والمتاحة الآن، على أن تصل لاحقا إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة. وقالت آبل عند الإعلان عن هذه التحديثات إن 200 ألف تطبيق أصبحت الآن محسنة لهاتف "آيفون ديو". كما أشارت إلى مزايا أخرى أضيفت للجهاز منذ إطلاقه، من بينها دعم Apple Pencil وميزة Reachability التي تتيح تحريك المحتوى داخل الشاشة لتسهيل الوصول إليه.
وكان "آيفون ديو" قد طُرح في 23 أكتوبر، وما يزال متوافرا بكميات محدودة، فيما تقول آبل إنه لم يتضح بعد متى سيكون متاحا للشراء بشكل أوسع.
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