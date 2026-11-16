كاظم الساهر يتعرض لموقف مفاجئ

رفض تدخل الأمنورفض تدخل أفراد الحراسة لإنزال الشاب من المسرح، وأصر على منحه الفرصة لالتقاط الصور معه، في مشهد عفوي عكس تعامله الودود مع جمهوره، وحظي بإشادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.بلا عنوانويأتي الحفل بالتزامن مع النشاط الفني الذي يرافق أحدث إصدارات الساهر الغنائية، ألبوم «بلا عنوان»، الذي يضم 18 أغنية وقصيدة تتنوع بين اللهجة العراقية واللغة العربية الفصحى.ويحتوي الألبوم على مجموعة من الأعمال التي لاقت اهتماماً من جمهور الفنان العراقي، من بينها «كله كذب»، و«هلو حياتي»، و«متى»، و«إلا أجيبك»، و«أتت وأحباب»، و«تدخنين»، من كلمات الشاعرة ، وألحان ، وتوزيع ، في تعاون يجمع بين الكلمة الشعرية والهوية الموسيقية التي اشتهر بها .