فنان يعلن لجمهوره الابتعاد عن الساحة الفنية

وأوضح ، عبر سلسلة منشورات في خاصية "ستوري" على حسابه في انستغرام أنه اختار مصارحة جمهوره بقراره بدلاً من الغياب المفاجئ، مشيراً إلى أن ابتعاده يأتي لأسباب صحية وأخرى لم يرغب في الكشف عن تفاصيلها.وكتب الفنان: "مضطر أبتعد عن الفن فترة مش قادر أحددها، ولكن إن شاء الله مش طويلة"، نافياً أن يكون قراره اعتزالاً نهائياً، ومؤكداً أنه يحتاج إلى استراحة يستعيد خلالها نشاطه ويعيد ترتيب بعض جوانب حياته.وكشف الشامي أنه سيستثمر فترة ابتعاده في التحضير لأعمال موسيقية جديدة، إلى جانب الاهتمام بأمور شخصية، قائلاً إنه يعمل على ألبوم جديد ومشروعات مختلفة، في إشارة إلى أن عودته ستكون مصحوبة بمحتوى فني جديد.كما أعلن طرح الأغنيات الست المتبقية من ألبومه الأول "هوية" دفعة واحدة خلال الشهر المقبل، لتكون آخر إصداراته قبل التوقف المؤقت، دون تحديد موعد لاستئناف نشاطه الفني.ووجّه الشامي رسالة امتنان إلى جمهوره، مستذكراً النجاحات التي حققها معهم خلال السنوات الأربع الماضية، ودعا محبيه إلى حضور حفليه في وبيروت، باعتبارهما آخر لقاءين له معهم قبل الغياب.وتزامن الإعلان مع إعادة تداول تصريحات لخبير التوقعات آلان مصطفى، أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ، وتحدث فيها عن احتمال ابتعاد الشامي عن الساحة الفنية لأسباب صحية أو نفسية.وأثار التقاطع بين ما ذكره مصطفى وما أعلنه الفنان بشأن وجود أسباب صحية وأخرى لم يكشف عنها اهتماماً واسعاً، إلا أن الشامي لم يشر إلى تلك التوقعات أو يربطها بقراره، مكتفياً بالتأكيد أن الغياب مؤقت وأنه ينوي العودة إلى جمهوره مجدداً.