المسرح العراقي يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا في مهرجان الأردن المسرحي

ونال الفنان ، المعروف بـ"محمد النقاش"، الجائزة عن تصميم السينوغرافيا في العرض الذي ألّفه وأخرجه ، ومثّل ضمن العروض العربية المشاركة في المهرجان.ويأتي هذا التتويج تقديراً للرؤية البصرية والجمالية للعمل، وما تضمنته من عناصر تشكيلية أسهمت في بناء الصورة المسرحية وتعزيز دلالاته الفنية.وشهدت الدورة الحالية من المهرجان، الذي تنظمه بالتعاون مع ، مشاركة عروض مسرحية من 14 دولة عربية.