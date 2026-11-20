وبحسب المقطع المتداول، كان المطعم يعرض صورة نيران لأغراض الزينة والديكور، إلا أن نظام الإطفاء استشعر وجود حريق، ليبدأ تلقائياً بضخ المياه ورشها داخل المكان، في محاولة لإخماد النيران التي ظهرت على الشاشة.وأثار الموقف تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة بشأن تعامل أنظمة الإطفاء الذكية مع الصور المعروضة على الشاشات، ومدى دقة تقنيات الاستشعار والتمييز بين النيران الحقيقية والصور الافتراضية.