وقال المصدر إن القضية أُغلقت عقب تقديم اعتذار من الطرف الآخر، فيما قرر والد الطفلة تجاوز الحادثة واحتساب الأمر لوجه الله، مع التأكيد على مراعاة إعادة اعتبار ابنته وتقديرها، بحسب ما نقلت وسائل اعلام عربية.وكان مقطع فيديو متداول قد وثّق تعرض الطفلة للتنمر والاعتداء الجسدي داخل الحافلة المدرسية، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في مدن والقدس، وأعاد تسليط الضوء على مخاطر التنمر والعنف بين الطلبة، والمطالبات بتوفير الحماية للأطفال داخل المؤسسات التعليمية ووسائل النقل المدرسية.وفي سياق متصل، وجّه سائق حافلة مدرسية رسالة توعوية إلى الطلبة، دعاهم فيها إلى احترام الآخرين والابتعاد عن التنمر والاعتداء، مؤكداً ضرورة ضمان سلامة الجميع داخل الحافلات المدرسية.