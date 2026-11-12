اعتداء بسكين داخل سجن عراقي.. إصابة سجين في الرقبة وفتح تحقيق بالحادث

وقال المصدر لـ ، انه "بعد تداول منشور في احد السجون العراقية يظهر سجيناً يقوم بالاعتداء على سجين اخر مستخدما الة حادة".وأضاف، انه "تم تشكيل فريق عمل والتوصل الى مكان التصوير وضبط الالة الحادة وجهاز الموبايل وفتح تحقيق بالحادث".وأكد المصدر "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق حارس السجن ونقل الاخر الى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في منطقة الرقبة".