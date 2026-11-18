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فضيحة تهز أوكرانيا.. جنود محتجزون ومزاعم تعذيب بسبب التخلف عن الخدمة
ترندات
السومرية نيوز – دوليات
تناقلت وسائل إعلام دولية ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أثارت جدلاً واسعاً في أوكرانيا، تظهر تجمعات واشتباكات أمام منزل قرب العاصمة كييف، عقب انتشار ادعاءات باحتجاز عشرات الجنود داخله لعدة أيام وتعريضهم للتعذيب والضرب، بسبب مغادرتهم وحداتهم العسكرية من دون إذن.
2026-11-18 | 04:10
2026-11-18T04:10:37+00:00
Alsumaria Tv
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فضيحة تهز أوكرانيا.. جنود محتجزون ومزاعم تعذيب بسبب التخلف عن الخدمة
61 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تناقلت وسائل إعلام دولية ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أثارت جدلاً واسعاً في أوكرانيا، تظهر تجمعات واشتباكات أمام منزل قرب العاصمة
كييف
، عقب انتشار ادعاءات باحتجاز عشرات الجنود داخله لعدة أيام وتعريضهم للتعذيب والضرب، بسبب مغادرتهم وحداتهم العسكرية من دون إذن.
ووقعت الحادثة في قرية بيتروبافليفكا بورشتشاغيفكا بضواحي
كييف
، في الثاني من تشرين الثاني الحالي، بعد تداول منشورات تحدثت عن وجود نحو 40 شخصاً محتجزين داخل المنزل، بينهم عسكريون جرى توقيفهم عقب ترك وحداتهم، وسط مزاعم عن تعرض بعضهم لإصابات خطيرة.
وأظهرت مقاطع مصورة تجمع عشرات الأشخاص أمام المنزل ومحاولتهم اقتحامه، قبل اندلاع مواجهات مع القوات الأمنية، تخللتها أعمال عنف وإلحاق أضرار بمركبات الشرطة والحرس الوطني، فيما أفادت تقارير بإسعاف أربعة عسكريين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية.
في المقابل، نفت قيادة
الحرس الوطني
الأوكراني وجود مركز تعذيب داخل المنزل، موضحة أنه كان يُستخدم مقراً مؤقتاً لإيواء منتسبين جدد وعسكريين أعيدوا إلى وحداتهم بعد مغادرتها من دون إذن، فيما أكدت أن أربعة منهم احتاجوا إلى رعاية طبية، من دون حسم أسباب إصاباتهم.
وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقاً في ظروف احتجاز العسكريين وطبيعة الإصابات والادعاءات المتعلقة بإساءة معاملتهم، بالتزامن مع تحقيق آخر بشأن أعمال الشغب والاشتباكات التي شهدها محيط المنزل.
كما أُوقفت امرأة ظهرت في مقاطع مصورة وهي تطالب بالسماح لها بالدخول إلى المنزل، بعد أن أثارت ادعاءات الاحتجاز والتعذيب، فيما قالت السلطات إن ملابسات الحادثة لا تزال قيد التحقيق.
وتأتي الحادثة في ظل جدل متصاعد داخل أوكرانيا بشأن إجراءات التجنيد والتعبئة العسكرية، والاتهامات المتكررة بوقوع تجاوزات خلال عمليات استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية.
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