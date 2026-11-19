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"أظهروا هوياتهم.. لكن الرصاص لم يتوقف".. شهادات ذوي ضحايا ديالى تكشف تفاصيل المأساة (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – أمن
كشف ذوو ضحايا حادثة مقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين في أطراف بعقوبة، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مطالبين وزير الداخلية ياسر المالكي ورئيس الوزراء علي الزيدي بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.
2026-11-19 | 04:56
2026-11-19T04:56:19+00:00
Alsumaria Tv
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"أظهروا هوياتهم.. لكن الرصاص لم يتوقف".. شهادات ذوي ضحايا ديالى تكشف تفاصيل المأساة (فيديو)
510 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشف ذوو ضحايا حادثة مقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين في أطراف
بعقوبة
، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مطالبين
وزير الداخلية
ياسر المالكي
ورئيس الوزراء
علي الزيدي
بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.
وقال ذوو الضحايا إن المشتبه به مطلوب على خلفية نزاع عشائري، وليس بتهمة الإرهاب، مشيرين إلى أنه حاول تشغيل الضوء الداخلي للمركبة وإبراز هويته وهويات الأطفال، قبل إطلاق النار من أشخاص يرتدون ملابس مدنية، بحسب روايتهم.
وأضافوا أن إطلاق النار أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال، بينهم ولدان وبنت، وإصابة أربعة آخرين، مؤكدين مطالبتهم بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي السياق، أصدر رئيس
مجلس محافظة ديالى
عمر الكروي أمراً إدارياً بتشكيل لجنة برئاسته للوقوف على ملابسات الحادث، تضم رئيس
لجنة الأمن
والدفاع في المجلس رشاد خالد جهاد، وأعضاء المجلس ساجد
عبد الأمير
صعب وتركي جدعان عبد، إلى جانب قائد شرطة المحافظة ومدير مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب
ديالى
.
وحدد الأمر الإداري مهمة اللجنة بالتحقيق في ملابسات الحادث ورفع تقرير إلى
هيئة الرئاسة
، على أن يبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ صدوره.
وكانت منطقة ركة الحاج سهيل في أطراف
بعقوبة
قد شهدت، مساء الأربعاء، حادث مطاردة لمطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
وبحسب المعلومات الأمنية الأولية التي وردت يوم أمس، فإن المطلوب كان يقود مركبة من نوع "تاهو" برفقة أفراد من عائلته، عندما لاحقته قوة أمنية، لكنه لم يمتثل لأوامر التوقف، ما أدى إلى استمرار المطاردة وإطلاق النار باتجاه المركبة، وأسفر عن مقتل ثلاثة من أبنائه وإصابة امرأة وأربعة أطفال آخرين، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه.
وكان
وزير الداخلية
ياسر المالكي
قد أمر، في وقت سابق اليوم، بحجز ضابط وعشرة منتسبين من القوة الأمنية، على خلفية الحادث.
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