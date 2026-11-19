وقال ذوو الضحايا إن المشتبه به مطلوب على خلفية نزاع عشائري، وليس بتهمة الإرهاب، مشيرين إلى أنه حاول تشغيل الضوء الداخلي للمركبة وإبراز هويته وهويات الأطفال، قبل إطلاق النار من أشخاص يرتدون ملابس مدنية، بحسب روايتهم.وأضافوا أن إطلاق النار أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال، بينهم ولدان وبنت، وإصابة أربعة آخرين، مؤكدين مطالبتهم بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.وفي السياق، أصدر رئيس عمر الكروي أمراً إدارياً بتشكيل لجنة برئاسته للوقوف على ملابسات الحادث، تضم رئيس والدفاع في المجلس رشاد خالد جهاد، وأعضاء المجلس ساجد صعب وتركي جدعان عبد، إلى جانب قائد شرطة المحافظة ومدير مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب .وحدد الأمر الإداري مهمة اللجنة بالتحقيق في ملابسات الحادث ورفع تقرير إلى ، على أن يبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ صدوره.وكانت منطقة ركة الحاج سهيل في أطراف قد شهدت، مساء الأربعاء، حادث مطاردة لمطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.وبحسب المعلومات الأمنية الأولية التي وردت يوم أمس، فإن المطلوب كان يقود مركبة من نوع "تاهو" برفقة أفراد من عائلته، عندما لاحقته قوة أمنية، لكنه لم يمتثل لأوامر التوقف، ما أدى إلى استمرار المطاردة وإطلاق النار باتجاه المركبة، وأسفر عن مقتل ثلاثة من أبنائه وإصابة امرأة وأربعة أطفال آخرين، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه.وكان قد أمر، في وقت سابق اليوم، بحجز ضابط وعشرة منتسبين من القوة الأمنية، على خلفية الحادث.