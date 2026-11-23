وذلك بطرق تختلف اختلافا جوهريا بين إناث الفئران وذكورها. غير أن هذه التغيرات لم تؤثر في سلوك القوارض أو ذاكرتها، وفقا لما أفادت به الخدمة الصحفية لجامعة "روتشستر" الأمريكية.وقال مارك أوسابوتي، الباحث في جامعة "روتشستر": "لدهشتنا الكبيرة، لم نسجل أي مؤشرات على أن هذه التغيرات في نشاط خلايا الميكروغليا أدت إلى تطور التهابات أو حدوث تغيرات في سلوك القوارض. ومع ذلك، فإن الفروق التي كشفنا عنها في استجابة خلايا إناث الفئران وذكورها للأشعة الكونية تؤكد أهمية مراعاة الفروق بين الجنسين عند دراسة تأثير الرحلات الفضائية على وظائف الدماغ".وتوصل علماء الأحياء إلى هذا الاستنتاج في إطار سلسلة من التجارب التي تُجرى في مجمع NSRL الخاص، الذي طورته وكالة " " في "بروكهافن" الوطني. وتتيح هذه المنشأة محاكاة تأثير الأشعة الكونية على مكونات مختلفة من المركبات الفضائية والكائنات الحية، باستخدام حزم من البروتونات والأيونات الثقيلة التي يسرّعها معجل الجسيمات AGS Booster إلى سرعات قريبة من سرعة الضوء.وباستخدام هذا المجمع الفريد، تتبع علماء الأحياء الأمريكيون، لأول مرة، تأثير نظير للأشعة الكونية المجرية على الأنسجة المساعدة "الثانوية" في أدمغة ذكور الفئران وإناثها. ولتحقيق ذلك، عرّض العلماء القوارض لجرعات عالية من الجسيمات المؤينة، واستخرجوا أكثر من 16 ألف خلية من خلايا الميكروغليا من أدمغتها، ثم قاسوا نشاط الجينات فيها، وتابعوا التغيرات في سلوك الذكور والإناث ومؤشراتهم الحيوية.وأظهرت هذه القياسات والملاحظات أن الخلايا المناعية في أدمغة ذكور الفئران وإناثها تستجيب للإشعاع بطرق مختلفة. وعلى وجه الخصوص، تغيّر نشاط الجينات المرتبطة بالأيض "التمثيل الغذائي" وتكيّف الخلايا مع ظروف الإجهاد البيئي بدرجة أكبر لدى الذكور، بينما انخفض لدى الإناث نشاط مناطق الحمض النووي المرتبطة بنقل الإشارات بين مكونات الجهاز المختلفة.ومع ذلك، ارتفع نشاط إنزيم FKBP5، المرتبط بتنظيم استجابة الخلايا لظروف الإجهاد، بدرجة ملحوظة لدى الذكور والإناث على حد سواء، وذلك في خلايا القشرة الدماغية والتلفيف المسنن.وخلص العلماء إلى أن التجارب والملاحظات اللاحقة ستساعد في فهم أسباب هذه التغيرات، وما إذا كانت تسهم في حماية أدمغة القوارض من الالتهابات وغيرها من العواقب المعتادة لتأثير الإشعاع على الجهاز العصبي.