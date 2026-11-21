وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" التقني، يمكن تشغيل اللعبة على آيفون من خلال تطبيق "PS Remote Play" التابع لشركة ، والمتاح مجانًا عبر متجر تطبيقات أبل، لكن هذه الطريقة تتطلب امتلاك جهاز "بلايستيشن 5" ونسخة من اللعبة، إذ لا يشغّل التطبيق اللعبة بصورة مستقلة، وإنما ينقل بثها من جهاز الألعاب إلى الهاتف.ولا يقتصر دعم التطبيق على هواتف آيفون، إذ يعمل أيضًا مع أجهزة أندرويد وماك والحواسيب الشخصية، إلى جانب أجهزة "PS Portal" و"PS4" وغيرها من أجهزة أبل.أما مستخدمو أجهزة "إكس بوكس"، فلا يمكنهم الاستفادة من تطبيق سوني، لكن شركة توفر خيارًا خاصًا بها لبث ألعاب أجهزة إكس بوكس إلى الهواتف.خطوات تشغيل GTA 6 على آيفونيتطلب تشغيل "GTA 6" على آيفون باستخدام تطبيق "PS Remote Play" إجراء بعض الإعدادات الأولية، تبدأ بتنزيل التطبيق من ، ثم التأكد من تفعيل ميزة اللعب عن بُعد على جهاز "PS5".ولإجراء ذلك، ينبغي الانتقال إلى قائمة الإعدادات في جهاز الألعاب، ثم اختيار "النظام" (System)، وبعدها "اللعب عن بُعد" (Remote Play)، والتأكد من تشغيل الميزة.وعند فتح التطبيق على آيفون، يتعين تسجيل الدخول باستخدام حساب "بلايستيشن"، ثم اختيار جهاز "PS5" المراد الاتصال به.ويوصي التقرير باستخدام وحدة تحكم خارجية لتحسين تجربة اللعب، مثل ذراع التحكم "DualSense" التابعة لسوني، أو تحكم أخرى متوافقة، بما في ذلك وحدات تحكم "إكس بوكس" القديمة التي يمكن توصيلها بهواتف آيفون.كما يُنصح بتوصيل جهاز "PS5" بالإنترنت عبر إيثرنت للحصول على اتصال أكثر استقرارًا، مع ضرورة توفير سرعة اتصال لا تقل عن 5 ميجابت في الثانية، رغم أن سوني توصي بسرعة تبلغ 15 ميجابت في الثانية على الأقل للحصول على تجربة أفضل.ويمكن للمستخدمين الذين يبحثون عن بديل لتطبيق سوني تجربة تطبيق "Asobi: Remote Play" المتاح عبر متجر أبل، الذي حصل على تقييم 4.6 نجمة استنادًا إلى أكثر من 250 مراجعة، لكنه يتضمن عمليات شراء داخل التطبيق.كيف يلعب مستخدمو إكس بوكس؟بالنسبة إلى مستخدمي أجهزة إكس بوكس، توفر مايكروسوفت ميزة "Xbox Remote Play"، التي تتيح بث الألعاب من أجهزة "Xbox Series X|S" و"Xbox One" إلى الهواتف والأجهزة الأخرى.وتدعم الخدمة هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو الإصدارات الأحدث، وأجهزة أندرويد بنظام 6.0 أو أحدث، إضافة إلى الحواسيب التي تعمل بنظامي Windows 10 وWindows 11، بالإصدار 22H2 أو الأحدث.ويتطلب استخدام هذه الخدمة امتلاك جهاز إكس بوكس ونسخة من اللعبة وحساب على منصة إكس بوكس، إلى جانب اتصال إنترنت مستقر.وبذلك، تتيح تقنيات اللعب عن بُعد نقل تجربة تشغيل "GTA 6" من أجهزة الألعاب المنزلية إلى الهواتف، من دون الحاجة إلى تشغيل اللعبة مباشرة على الهاتف.