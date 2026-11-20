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من العجز عن دفع دولارين إلى ثروة تتجاوز المليار: كيف بنى كيفن بلانك إمبراطورية Under Armour من قبو منزل جدته؟
منوعات
2026-11-20 | 13:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
98 شوهد
في عالم ريادة الأعمال، غالباً ما تولد أعظم
الإمبراطوريات
من رحم الأزمات واللحظات الأكثر إحراجًا.
هذا ما جسّدته قصة كيفن بلانك (Kevin Plank)، مؤسس العلامة التجارية العالمية Under Armour، الذي تحوّل من شاب غارق في الديون لا يملك دولارين لعبور جسر، إلى ملياردير غيّر صناعة الملابس الرياضية إلى الأبد.
مشكلة يومية أشعلت شرارة الفكرة
في منتصف التسعينيات، كان كيفن بلانك يبلغ من العمر 23 عامًا ويلعب كرة القدم الأمريكية في جامعة ميريلاند. وخلال التدريبات الشاقة، لاحظ بلانك مشكلة يُعاني منها جميع الرياضيين: القمصان القطنية التي يرتدونها تحت دروع الحماية تمتص العرق، فتصبح ثقيلة ومزعجة وتعيق الحركة. وبينما تقبّل الجميع هذا الأمر كأنه واقع لا مفر منه، رأى فيه بلانك فرصة تجارية ذهبية.
500 دولار وقبو منزل
الجدة
: بداية الحلم
في عام 1995، قرر بلانك البحث عن بديل. اشترى أقمشة صناعية مرنة، وتوجّه إلى خياط محلي في
مدينة نيويورك
، ودفع له نحو 500 دولار لصناعة 7 نماذج أولية لقمصان رياضية خفيفة تطرد العرق ولا تمتصه. وبعد تخرجه عام 1996، اتخذ القرار الأصعب؛ رفض الوظائف المستقرة واختار تأسيس شركته الخاصة انطلاقاً من قبو منزل جدته في
واشنطن
العاصمة.
شبح الإفلاس وليلة الكازينو
لم تكن البداية مفروشة بالورود؛ فقد حقّقت الشركة في عامها الأوّل مبيعات متواضعة لم تتجاوز 17 ألف دولار، بينما تراكمت ديون بلانك على بطاقات الائتمان لتصل إلى 40 ألف دولار. وفي ذروة يأسه المالي، لجأ بلانك إلى طاولة القمار في أحد الكازينوهات أملاً في ربح سريع يسدد به التزاماته، لكنه خسر كل ما في جيبه، لدرجة أنّه عندما همّ بالعودة لم يجد دولارين لدفع رسوم عبور الجسر، واضطر للعودة والبحث عن صديق يقرضه المبلغ.
نقطتا التحول:
جامعة جورجيا
تك ومجلة ESPN
في عام 1997، وبينما كانت الشركة على شفا
الانهيار
، جاء طوق النجاة الأول عبر طلبية كبيرة من فريق كرة القدم في جامعة
جورجيا
تك (Georgia Tech)، وهو ما فتح الباب أمام تعاقدات جامعية أخرى. أما القفزة التاريخية فكانت في عام 1999، حين قرر بلانك المخاطرة بإنفاق 25 ألف دولار — وهو كل ما تملكه الشركة تقريبًا — لنشر إعلان مطبوع في مجلة ESPN الرياضية الشهيرة.
من 7 قمصان إلى نادي المليارديرات
أتى الإعلان بثمار تفوق الخيال؛ إذ انهالت الطلبات وقفزت المبيعات لتتجاوز حاجز المليون دولار، ثم واصلت تضاعفها عاماً بعد عام. وبحلول عام 2011، دخل كيفن بلانك رسميًا قائمة
مجلة فوربس
للمليارديرات بثروة تجاوزت المليار دولار، محوّلاً فكرة بسيطة بدأت بـ 7 قمصان في قبو منزل إلى واحدة من أكبر شركات الملابس الرياضية في العالم.
تُثبت قصّة كيفن بلانك أنّ النجاح الريادي لا يتطلب رأس مال ضخمًا بقدر ما يتطلب ملاحظة ذكية لمشكلة حقيقية، وشجاعة للمخاطرة المدروسة، وإصرارًا لا ينكسر أمام لحظات الفشل والانكسار.
المحرر
منى بركات
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