وتتيح هذه التقنية للمتسوقين مشاهدة مظهر الملابس عليهم افتراضياً، من خلال شاشات تفاعلية تعرض صورة تحاكي شكل القطعة عند ارتدائها، من دون الحاجة إلى تجربة الملابس فعلياً أو تبديلها داخل غرف القياس.وتعتمد الفكرة على توظيف تقنيات لمحاكاة تجربة ارتداء الملابس، بما يمنح الزبائن تصوراً سريعاً عن إطلالتهم بالقطع التي يرغبون في شرائها، ويساعدهم على استكشاف خيارات متعددة بسهولة وفي وقت أقل.ولا تقتصر أهمية هذه التجربة على توفير الوقت والجهد فحسب، بل تعكس أيضاً التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة، مع توجه المتاجر إلى اعتماد حلول رقمية وتفاعلية تجعل تجربة التسوق أكثر تطوراً وراحة.كما تفتح هذه الابتكارات الباب أمام مستقبل قد تصبح فيه غرف القياس التقليدية أقل حضوراً، لتحل محلها تقنيات افتراضية تتيح للمتسوقين استكشاف الملابس وتنسيق إطلالاتهم بطريقة أكثر مرونة.وبينما تتسابق العلامات التجارية لتقديم تجارب تسوق مبتكرة، يبدو أن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر طريقة اختيار الملابس فحسب، بل يعيد رسم ملامح العلاقة بين المستهلك والمتجر، فهل تصبح المرايا الذكية قريباً جزءاً أساسياً من متاجر الأزياء حول العالم؟